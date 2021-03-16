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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Дзермант: Протесты в Беларуси обречены на провал Протесты в Беларуси обречены на провал. Таким мнением сегодня поделился политолог Алексей Дзермант в передаче "Скажинемолчи" в эфире нашего телеканала. Эксперт...

Протесты в Беларуси обречены на провал. Таким мнением сегодня поделился политолог Алексей Дзермант вв эфире нашего телеканала. Эксперт уверен: в настоящее время, воспитывая, нужно пояснять людям, как найти общий язык. А чтобы сохранить наше единство, важно строить конструктивный диалог с политическими оппонентами. Подрывать государство, независимость и суверенитет - большая ошибка. Надо ценить нашу спокойную и мирную жизнь. По мнению Алексея Дзерманта, человек глубоко мыслящий понимает, какими силами сейчас достается лучшее. А человек, который против власти, это, скорее, молодой, наивный и неопытный.Кроме этого, в эфире ведущие вместе с экспертом говорили и о "травле" и тревожных настроениях в СМИ, о том, как рождаются слухи в телеграм-каналах. Сегодня многие не понимают ответственности от своих ложных заявлений, но потом получают по заслугам.