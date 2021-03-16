А. Дзермант: Протесты в Беларуси обречены на провал

Протесты в Беларуси обречены на провал. Таким мнением сегодня поделился политолог Алексей Дзермант в передаче "Скажинемолчи" в эфире нашего телеканала. Эксперт уверен: в настоящее время, воспитывая, нужно пояснять людям, как найти общий язык. А чтобы сохранить наше единство, важно строить конструктивный диалог с политическими оппонентами. Подрывать государство, независимость и суверенитет - большая ошибка. Надо ценить нашу спокойную и мирную жизнь. По мнению Алексея Дзерманта, человек глубоко мыслящий понимает, какими силами сейчас достается лучшее. А человек, который против власти, это, скорее, молодой, наивный и неопытный.
Алексей Дзермант, политолог: "Белорусы - люди достаточно умные, даже те, кто на каком-то этапе были вовлечены в эти протесты. Они видят, что из себя представляют лидеры, что из себя представляют их реальные действия, в том числе экстремистские. Они видят, что и власть не собирается отступать - это раз. Второе, она проявляет и милосердие, и чуткость к тем, кто одумался и собирается свою жизнь по-новому налаживать. Протест расслаивается, трансформируется. Большинство людей от него отходят. Радикалов, естественно, пресекают. Соответственно, какого-то взрыва в принципе не может быть".
Кроме этого, в эфире ведущие вместе с экспертом говорили и о "травле" и тревожных настроениях в СМИ, о том, как рождаются слухи в телеграм-каналах. Сегодня многие не понимают ответственности от своих ложных заявлений, но потом получают по заслугам.