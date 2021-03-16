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Олег Новицкий в третий раз отправится на МКС

16.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Олег Новицкий вновь отправится на Международную космическую станцию. Белорус утвержден в качестве командира экипажа, который стартует 9 апреля. Эта миссия - третья в карьере нашего соотечественника. Первый полет, который длился 143 дня, он совершил в 2012 году.

В 2016-м уже в качестве командира основного экипажа Новицкий провел на орбите 196 суток

В нынешнюю экспедицию с ним полетят Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В настоящий момент специалисты Роскосмоса  проводят регламентные работы по подготовке экипажа и корабля к запуску и стыковке.
 
 
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Олег Новицкий вновь отправится на Международную космическую станцию. Белорус утвержден в качестве командира экипажа, который стартует 9 апреля. Эта миссия - третья...
 
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