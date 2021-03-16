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В 2016-м уже в качестве командира основного экипажа Новицкий провел на орбите 196 суток

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олег Новицкий в третий раз отправится на МКС Олег Новицкий вновь отправится на Международную космическую станцию. Белорус утвержден в качестве командира экипажа, который стартует 9 апреля. Эта миссия - третья...

вновь отправится на Международную космическую станцию. Белорус утвержден в качестве командира экипажа, который стартует 9 апреля. Эта миссия - третья в карьере нашего соотечественника. Первый полет, который длился 143 дня, он совершил в 2012 году.В нынешнюю экспедицию с ним полетят Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В настоящий момент специалисты Роскосмоса проводят регламентные работы по подготовке экипажа и корабля к запуску и стыковке.