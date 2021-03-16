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Олег Новицкий в третий раз отправится на МКС
16.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В 2016-м уже в качестве командира основного экипажа Новицкий провел на орбите 196 сутокВ нынешнюю экспедицию с ним полетят Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В настоящий момент специалисты Роскосмоса проводят регламентные работы по подготовке экипажа и корабля к запуску и стыковке.
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Олег Новицкий вновь отправится на Международную космическую станцию. Белорус утвержден в качестве командира экипажа, который стартует 9 апреля. Эта миссия - третья...
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