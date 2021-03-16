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Завершено расследование дела об организации "Маршей студентов"

16.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Завершено расследование уголовного дела об организации так называемых маршей студентов. Во время протестных акций учащиеся блокировали коридоры и лестничные марши, затрудняли проход однокурсников и  преподавателей. Как следствие - нарушали нормальную работу, срывая образовательный процесс. В качестве обвиняемых привлечено 12 человек. Среди них студенты, преподаватель и член так называемого координационного совета.

По данным ведомства, вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской

Установлено, что для координации массовых мероприятий осуществлялись постоянные видеоконференции. При расследовании учитывались, в том числе и кадры с удаленной конференцсвязи программы ЗУМ. Там экс-кандидат в президенты общалась с участниками под вымышленным именем.   
Следователи заявили, что представители столичных вузов являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел. Противоправная деятельность группы пресечена сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси.

 
 
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Завершено расследование уголовного дела об организации так называемых маршей студентов. Во время протестных акций учащиеся блокировали коридоры и лестничные...
 
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