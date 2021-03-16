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По данным ведомства, вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершено расследование дела об организации "Маршей студентов" Завершено расследование уголовного дела об организации так называемых маршей студентов. Во время протестных акций учащиеся блокировали коридоры и лестничные...

Завершено расследование уголовного дела об организации так называемых маршей студентов. Во время протестных акций учащиеся блокировали коридоры и лестничные марши, затрудняли проход однокурсников и преподавателей. Как следствие - нарушали нормальную работу, срывая образовательный процесс. В качестве обвиняемых привлечено 12 человек. Среди них студенты, преподаватель и член так называемого координационного совета.Установлено, что для координации массовых мероприятий осуществлялись постоянные видеоконференции. При расследовании учитывались, в том числе и кадры с удаленной конференцсвязи программы ЗУМ. Там экс-кандидат в президенты общалась с участниками под вымышленным именем.Следователи заявили, что представители столичных вузов являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел. Противоправная деятельность группы пресечена сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси.