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В Ульяновской области сегодня стартует белорусско-российское миротворческое учение
16.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДесантники двух стран накануне отработали тактические действия с привлечением вертолетов Ми-8. Погрузка и десантирование, тактика действий на площадке приземления, работа в тылу. Активная фаза совместного тактического учения продлится на полигоне Поливно до 19 марта. Участие примут свыше полутысячи военнослужащих и около сотни единиц техники, а также вертолеты.
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Десантники двух стран накануне отработали тактические действия с привлечением вертолетов Ми-8. Погрузка и десантирование, тактика действий на площадке...
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