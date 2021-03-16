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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ульяновской области сегодня стартует белорусско-российское миротворческое учение Десантники двух стран накануне отработали тактические действия с привлечением вертолетов Ми-8. Погрузка и десантирование, тактика действий на площадке...

Десантники двух стран накануне отработали тактические действия с привлечением вертолетов Ми-8. Погрузка и десантирование, тактика действий на площадке приземления, работа в тылу. Активная фаза совместного тактического учения продлится на полигоне Поливно до 19 марта. Участие примут свыше полутысячи военнослужащих и около сотни единиц техники, а также вертолеты.