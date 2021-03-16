СК завершил расследование уголовного дела о маршах студентов: Двенадцать обвиняемых

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении лиц, по их данных, организовавших акции протестов в студенческой среде Минска.

«В качестве обвиняемых привлечены 12 человек. Среди них студенты, преподаватель и член т.н. Координационного совета. Вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской», - сообщили в СК.

Фигурантам предъявлены обвинения по ч.2 ст.17 и ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц). Все обвиняемые под арестом.

По данным следствия, они были «координаторами на местах, администрировали тематические телеграмм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел».

В СК смогли установить, что для координации осуществлялись постоянные видеоконференции. А также то, что во время акций студенты блокировали коридоры и лестничные марши, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей, создавали шум — мешали «работе учреждения образования» и срывали «образовательный процесс». Эти действия пресекли в КГБ.

Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщается на сайте СК.