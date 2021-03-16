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В Витебске задержали таксиста. В милиции говорят, что он ездил к железной дороге и блокировал ее

16.03.2021 15:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция задержала витебского таксиста, которого подозревают в блокировании железной дороги, сообщает МВД.


Фото: pixabay.com

41-летний житель Витебска работал таксистом. По данным милиции, на такси во время работы он четырежды приезжал к железной дороге и замыкал рельсы, накладывая на них проволоку.

Возбуждены уголовные дела за умышленное приведение в негодность путей сообщения.

 
Теги: Витебск
 
 
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