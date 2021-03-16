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Премьер Беларуси раскритиковал готовность аграриев к посевной
16.03.2021 15:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар - Sputnik. Сельское хозяйство должно увеличить производство на 2,4%, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании президиума Совета министров, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виталий Тимкив
По словам Головченко, белорусские аграрии согласно государственной программе должны произвести продукции растениеводства и животноводства на 2,4% больше уровня 2020 года. Поэтому стоит задача провести посевную кампанию на высоком организационном и техническом уровне.
"Такие слова звучат у нас накануне каждой посевной кампании. Вместе с тем анализ ситуации на настоящий момент показывает, что не все регионы предпринимают необходимые меры по проведению данных работ", – констатировал глава правительства.
Цена посевной в Беларуси
Также премьер подчеркнул, что недостаточными темпами идет и накопление минеральных удобрений.
"Меньше уровня прошлого года вывезено на поля органики", – особо отметил Роман Головченко.
При этом в правительстве больше всего вопросов возникает к Витебской, Могилевской и Гомельской областям.
"На проведение весенних полевых работ предусмотрены бюджетные средства в размере 311 миллионов рублей, льготные кредиты банков в размере 561 миллиона рублей, а также кредиты с субсидированием процентной ставки под госзаказ для предоставления авансов порядка 250 миллионов рублей", – рассказал он.
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Перед регионами стоит задача вывести уровень готовности техники к посевной на 95% к концу текущего месяца.
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