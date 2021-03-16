Казах из Кобрина мог стать первым в стране чеканщиком фальшивых монет, но все «испортили» маргиналы

Источник материала: Tut.by

Помните, в конце прошлого года мы писали о жителе Кобрина, который нашел на мусорке фальшивые 14 тысяч рублей ? Оперативники выяснили, кто напечатал подделки. Им оказался 21-летний гражданин Казахстана. Оказалось, он собирался еще и фальшивые монеты чеканить, сообщает МВД .



Фальшивые купюры. Фото: МВД

Выйти на след фальшивомонетчика удалось благодаря обитателям кобринского притона.

В октябре прошлого года они нашли фальшивые 20-рублевые банкноты и пошли за покупками в винно-водочный. Там они приобрели алкоголь и расплатились подделками с продавцом. Вечером в кассе обнаружили подозрительные банкноты и вызвали милицию.

Через несколько часов мужчин задержали. Те признались, что фальшивки сами не печатали, а нашли их в мусорном баке, когда перебирали бытовые отходы.

На некоторых купюрах эксперты обнаружили отпечатки пальцев, которые не принадлежали фигурантам, но совпадали с имеющимися в милицейской базе данных. Выяснилось, что их оставил 21-летний гражданин Казахстана, который родился в Беларуси.

По данным оперативников, молодой человек недавно вернулся на родину и поселился в съемном доме. Банкноты он распечатывал на лазерном принтере и даже пытался имитировать защитную нить: вручную рисовал ее серебристым красящим веществом.



Пресс-форма для чеканки фальшивых монет. Фото: МВД

Фальшивки он сбывал на брестских рынках и в стихийных торговых точках. Покупал овощи и фрукты на поддельные двадцатки, а сдачу получал настоящими рублями. Своих жертв он искал среди пожилых людей со слабым зрением.

По версии оперативников, в октябре мужчина изготовил крупную партию 20-рублевок — более 700 копий. Позже он выбросил часть из них в мусорный бак, чтобы не хранить улики дома.

Кроме того, в Казахстане обвиняемый купил пресс-форму для чеканки белорусских монет, но поработать на ней не успел. Его задержали в съемном доме, провели обыск и изъяли оборудование.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за изготовление подделок. Вместе с ним суда ожидает и житель Кобрина, который расплачивался фальшивками в магазине. Он обвиняется в сбыте.