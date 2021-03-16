|
Казах из Кобрина мог стать первым в стране чеканщиком фальшивых монет, но все «испортили» маргиналы
16.03.2021 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните, в конце прошлого года мы писали о жителе Кобрина, который
Выйти на след фальшивомонетчика удалось благодаря обитателям кобринского притона.
В октябре прошлого года они нашли фальшивые 20-рублевые банкноты и пошли за покупками в винно-водочный. Там они приобрели алкоголь и расплатились подделками с продавцом. Вечером в кассе обнаружили подозрительные банкноты и вызвали милицию.
Через несколько часов мужчин задержали. Те признались, что фальшивки сами не печатали, а нашли их в мусорном баке, когда перебирали бытовые отходы.
На некоторых купюрах эксперты обнаружили отпечатки пальцев, которые не принадлежали фигурантам, но совпадали с имеющимися в милицейской базе данных. Выяснилось, что их оставил 21-летний гражданин Казахстана, который родился в Беларуси.
По данным оперативников, молодой человек недавно вернулся на родину и поселился в съемном доме. Банкноты он распечатывал на лазерном принтере и даже пытался имитировать защитную нить: вручную рисовал ее серебристым красящим веществом.
Фальшивки он сбывал на брестских рынках и в стихийных торговых точках. Покупал овощи и фрукты на поддельные двадцатки, а сдачу получал настоящими рублями. Своих жертв он искал среди пожилых людей со слабым зрением.
По версии оперативников, в октябре мужчина изготовил крупную партию 20-рублевок — более 700 копий. Позже он выбросил часть из них в мусорный бак, чтобы не хранить улики дома.
Кроме того, в Казахстане обвиняемый купил пресс-форму для чеканки белорусских монет, но поработать на ней не успел. Его задержали в съемном доме, провели обыск и изъяли оборудование.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за изготовление подделок. Вместе с ним суда ожидает и житель Кобрина, который расплачивался фальшивками в магазине. Он обвиняется в сбыте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обитатели притона нашли на мусорке улики - фальшивые купюры на 14 тысяч рублей - и закрутилось.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)