Гродненского журналиста-расследователя подозревают во «вмешательстве в деятельность милиционера». Что известно

Источник материала: Tut.by

Гродненского журналиста Дениса Ивашина Гродно задержан журналист-расследователь Денис Ивашин">задержали вечером 12 марта. Он проходит подозреваемым по статье 365 УК «Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел». Сейчас гродненец в СИЗО. По словам знакомых журналиста, его арест может быть связан с расследованием о силовиках для газеты «Новы час» (или же с комментарием телеканалу «Настоящее время» на ту же тему). Точно ничего о деле журналиста не знают ни его семья, ни друзья, ни коллеги. TUT.BY собрал, что известно.





Денису Ивашину 41 год, он журналист-расследователь международного волонтерского расследовательского сообщества InformNapalm, также работает на издание «Новы час». Там и было опубликовано его расследование про бойцов «Беркута», которые по данным Ивашина, теперь служат в милиции Беларуси. На сайте газеты первая часть расследования появилась 2 декабря 2020 года, вторая часть — 23 декабря, третья — 4 марта. В печатной версии газеты расследование выходило еще раньше. Также Денис собирал материалы для еще одной части своего расследования.

Недавно, 11 марта, он дал интервью телеканалу «Настоящее время», где говорил о своем расследовании, а также рассказывал о том, что данные он брал в открытых источниках: из протоколов об административных делах, где фигурировали те или иные фамилии силовиков, а также из списка милиционеров, которые стоят в очереди на жилье. Еще он говорит, что послал информацию, которая есть у него, в силовые ведомства Украины.

— Можно только предположить, что стало причиной задержания Дениса: его ли это расследование, или комментарий телеканалу, или то, что он упомянул спецслужбы Украины, куда он посылал информационный запрос… Информации мало: непонятно, что именно ему вменяют, так как уголовная статья «расплывчатая». Там есть и угроза уничтожения или повреждения имущества, и распространение клеветнических или оглашение иных сведений, которые сотрудник милиции желает сохранить в тайне, — говорят знакомые Дениса.

Жена Ивашина Ольга рассказала TUT.BY о том, что в понедельник, 15 марта, стало известно, что ее мужу продлили арест на 2 месяца.

— На дадзены момант ён знаходзіцца ў статусе падазраванага. Абвінавачванне яму павінны прад’явіць цягам 10 дзён, — говорит Ольга. — Я думаю, што яго арыштавалі менавіта з-за яго расследавання. Гэта такая помста за яго журналісцкую дзейнасць.

Она рассказывает, что, помимо обыска в квартире и на даче, следователи приходили и к 95-летней бабушке Дениса, хотя он там не живет.

— У хаце і на лецішчы быў ператрус, вымалі ўсе носьбіты інфармацыі (тэлефоны, ноўтбукі, кампутары), сім-карты, банкаўскія картки, кнігі, нататнікі, запісы, грошы ды розную драбязу, кшталту сцяжкоў, значкаў, візітак ды інш. Вельмі цікавіла ўсё, звязанае з Украінай, хоць артыкул крымінальны ў пастанове на ператрус нібы за распаўсюд асабістай інфармацыі. Зараз Дзяніс знаходзіцца ў турме № 1 Гродна, — рассказывала ранее в фейсбуке Ольга.

Денис, по словам родных, отказывается от показаний и не сотрудничает со следствием.

На задержание Ивашина 15 марта отреагировало Министерство иностранных дел Украины, так как журналист имеет статус зарубежного украинца.

«Белорусский гражданин со статусом зарубежного украинца, журналист и волонтер Денис Ивашин, помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии против нашего государства. Поэтому его задержания вызвало беспокойство МИД Украины, как и многих украинцев, которые следили за его журналистской и волонтерской деятельностью. Министерство уверено, что журналистская деятельность не может и не должно быть поводом для преследования. Это задержание вызывает особое беспокойство на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь. Мы требуем, чтобы рассмотрение дела Дениса Ивашина был прозрачным и беспристрастным и продолжаем внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей по отношению к нему», — написано в обращении МИД Украины.