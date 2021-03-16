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Полочан волнуют вопросы состояния дорог и жилфонда

16.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Состояние жилищного фонда и дворовых территорий, установка электроотопления и землеустройство - с такими вопросами сегодня обращались во время телефонной линии и личного приема граждан к помощнику Президента - инспектору по Витебской области. Анатолию Линевичу жаловались на состояние дорог жители Новополоцка, микрорайона Громы и Заполотье Полоцка, городского поселка Фариново. Звучали нарекания на работу коммунальных служб. Так, жительница агрогородка Жерносеки рассказала, что с 2018 года ей запрещено пользоваться собственным балконом - он в аварийном состоянии, а ремонт все время откладывается. Два обращения были связаны с переводом частных домовладений на электрическое отопление. Жители региона интересуются, когда для этого появится техническая возможность.

Анатолий Линевич, помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области: "Рассматриваются вопросы реконструкции сетей, увеличения мощности ТП, КТП. Это живая тема, она находится постоянно в решении. Дворовые территории в Полоцке, к сожалению, проблема. Вопрос не стоит на месте. В прошлом году отремонтировали 17 дворовых территорий. Но то, что впереди предстоит большая работа, это однозначно ясно".


Жители Полоцка поднимали также вопрос роста цен на лекарства, отлова бродячих животных и отстрела волков (есть факты их нападения на домашних собак). Все обращения взяты на контроль.

 
 
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Состояние жилищного фонда и дворовых территорий, установка электроотопления и землеустройство - с такими вопросами сегодня обращались во время телефонной линии и...
 
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