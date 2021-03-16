ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Слуги народа готовятся к распродаже земель Украины

16.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Землю в Украине сделают товаром. Сегодня в Верховной раде рассматривают два законопроекта: первый призван упростить процедуру проверки документации по землеустройству. Второй предлагает новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. Рынок земли в Украине должен заработать с 1о июля. Сначала участки разрешат покупать только гражданам Украины. А в перспективе пройдет референдум о продаже земли иностранцам. Многие опасаются, что новое земельное законодательство позволит приобретать украинские земли за бесценок. В частности, такое мнение высказал член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.


А. Лесик об открытии рынка земли в Украине


Андрей Лесик, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь": "Эта власть носит антинародных характер. Все, что они делают, они делают во вред гражданам Украины. Почему они поднимают вопросы земли? Потому что на самом деле это была их миссия - распродать, открыть рынок земли и распродать территорию страны гражданам, иностранцам, кому угодно. Потому что сейчас в условиях того, когда 90 % граждан Украины нищие, какой может быть рынок земли? Люди сейчас будут вынуждены просто продать паи либо для того, чтобы получить какие-то деньги на лекарства, либо на коммуналку. Все, это невосполнимые активы. Если раньше новую квартиру можно купить, новую машину можно   купить, что угодно можно купить. А украинскую землю никогда не вернешь, то есть мы просто потеряем государственность".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Землю в Украине сделают товаром. Сегодня в Верховной раде рассматривают два законопроекта: первый призван упростить процедуру проверки документации по...
 
Новости дня
Новости общества
 
Премьер Беларуси раскритиковал готовность аграриев к посевной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by