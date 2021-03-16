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Слуги народа готовятся к распродаже земель Украины
16.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Землю в Украине сделают товаром. Сегодня в Верховной раде рассматривают два законопроекта: первый призван упростить процедуру проверки документации по землеустройству. Второй предлагает новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. Рынок земли в Украине должен заработать с 1о июля. Сначала участки разрешат покупать только гражданам Украины. А в перспективе пройдет референдум о продаже земли иностранцам. Многие опасаются, что новое земельное законодательство позволит приобретать украинские земли за бесценок. В частности, такое мнение высказал член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.
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