Слуги народа готовятся к распродаже земель Украины

Источник материала: БT

Землю в Украине сделают товаром. Сегодня в Верховной раде рассматривают два законопроекта: первый призван упростить процедуру проверки документации по землеустройству. Второй предлагает новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. Рынок земли в Украине должен заработать с 1о июля. Сначала участки разрешат покупать только гражданам Украины. А в перспективе пройдет референдум о продаже земли иностранцам. Многие опасаются, что новое земельное законодательство позволит приобретать украинские земли за бесценок. В частности, такое мнение высказал член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.



А. Лесик об открытии рынка земли в Украине



Андрей Лесик, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь": "Эта власть носит антинародных характер. Все, что они делают, они делают во вред гражданам Украины. Почему они поднимают вопросы земли? Потому что на самом деле это была их миссия - распродать, открыть рынок земли и распродать территорию страны гражданам, иностранцам, кому угодно. Потому что сейчас в условиях того, когда 90 % граждан Украины нищие, какой может быть рынок земли? Люди сейчас будут вынуждены просто продать паи либо для того, чтобы получить какие-то деньги на лекарства, либо на коммуналку. Все, это невосполнимые активы. Если раньше новую квартиру можно купить, новую машину можно купить, что угодно можно купить. А украинскую землю никогда не вернешь, то есть мы просто потеряем государственность".



