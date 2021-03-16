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Об уникальной системе госпреференций рассуждала депутат Марина Ленчевская в гпроекте "Успеть до полуночи".
16.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ни в одной стране мира нет такой насыщенной программы помощи многодетным семьям, как в Беларуси. Это отмечают и зарубежные эксперты, и белорусские политики. Если с 2016 по 2020 год на государственные пособия семьям, воспитывающим детей, было направлено более 10 миллиардов рублей, то в новом пятилетии выделят свыше 16 миллиардов. Об уникальной системе госпреференций рассуждала депутат Палаты представителей Марина Ленчевская в гостях проекта "Успеть до полуночи".
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Об уникальной системе госпреференций рассуждала депутат Марина Ленчевская в гпроекте "Успеть до полуночи".
Ни в одной стране мира нет такой насыщенной программы помощи многодетным семьям, как в Беларуси. Это отмечают и зарубежные эксперты, и белорусские политики. Если с...
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