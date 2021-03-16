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Задержан администратор деструктивного чата
16.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГУБОП продолжает устанавливать администраторов деструктивных телеграм-каналов. В Минске задержан руководитель дворового чата. 34-летний житель Минского района модерировал закрытый паблик Новой Боровой. В нем состояло около 300 пользователей, включая радикальных активистов. Администратор не только обсуждал способы дестабилизации обстановки в стране, порчи имущества и инфраструктуры, но и высказывал угрозы в отношении должностных лиц и милиционеров. Сам он неоднократно участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях. В квартире задержанного нашли протестную символику и более полутора тысяч листовок с призывами.
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ГУБОП продолжает устанавливать администраторов деструктивных телеграм-каналов. В Минске задержан руководитель дворового чата. 34-летний житель Минского района...
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