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Задержан администратор деструктивного чата

16.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

ГУБОП продолжает устанавливать администраторов деструктивных телеграм-каналов. В Минске задержан руководитель дворового чата. 34-летний житель Минского района модерировал закрытый паблик Новой Боровой. В нем состояло около 300 пользователей, включая радикальных активистов. Администратор не только обсуждал способы дестабилизации обстановки в стране, порчи имущества и инфраструктуры, но и высказывал угрозы в отношении должностных лиц и милиционеров. Сам он неоднократно участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях. В квартире задержанного нашли протестную символику и более полутора тысяч листовок с призывами.
 
Теги: Минск
 
 
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ГУБОП продолжает устанавливать администраторов деструктивных телеграм-каналов. В Минске задержан руководитель дворового чата. 34-летний житель Минского района...
 
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