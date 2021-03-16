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Референдум о судьбе завода АКБ под Брестом под вопросом: сельсовет не зарегистрировал инициативную группу
16.03.2021 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тельминский сельисполком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о судьбе аккумуляторного завода под Брестом. Власти пояснили, что вопрос, который активисты предлагали вынести на плебисцит в границах сельсовета, «не соответствует требованиям законодательства», сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
Письмо из Тельминского сельисполкома активисты получили 16 марта. В нем сообщается, что порядок образования инициативной группы, в целом, соблюден. Претензии возникли к вопросу, который предлагали вынести на обсуждение.
Активисты сформулировали его так: «Согласны ли вы на размещение и эксплуатацию на территории Тельминского сельского совета завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ООО „Аккумуляторный Альянс“ (бывшее ООО „АйПауэр“)?».
По мнению сельисполкома, вопрос не соответствует требованиям законодательства.
— В обоснование отказа нам перечислили кучу законодательных актов, но суть сводится к тому, что предложенный вопрос имеет общереспубликанское значение — и в компетенцию сельисполкома его решение не входит, — объяснил Роман Кисляк.
Напомним, согласно законодательству, на местный референдум не выносятся вопросы, имеющие значение для страны в целом, урегулированные законодательными актами, а также связанные с назначением, утверждением или освобождением от должности, относящиеся к компетенции местного исполнительного и распорядительного органа либо его руководителя.
По словам правозащитника, активисты намерены обжаловать отказ регистрации инициативной группы в суде. Кроме того продолжается работа по формированию еще одной инициативной группы по проведению местного референдума о судьбе аккумуляторного завода в Бресте. Ожидается, что в скором времени документы на регистрацию направят в Брестский горисполком.
Тем временем аккумуляторный завод готовится к открытию. 15 марта стало известно, что на предприятии
Что вообще происходит?
Напомним, строительство аккумуляторного завода вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью.
14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение теперь уже бывшего губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».
22 мая 2020 года аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр»
Летом 2020-го Александр Лукашенко на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода пообещал, что судьбу предприятия решит местный референдум. После этого прошло несколько встреч активистов с властями.
Последний раз противники завода встречались 12 октября с зампредом Брестского облисполкома Геннадием Борисюком. Он подчеркнул, что власть не отказывается от своих обязательств по проведению референдума,
— Есть два способа проведения референдума: инициированный местной властью или инициативной группой. Несколько встреч по этому вопросу ранее уже было. Пока очевидно, что референдум должны инициировать жители Бреста и Брестского района. Для того чтобы выполнить распоряжение президента, необходимы конкретные шаги: создание инициативной группы, подача заявления, — сказал Геннадий Борисюк.
25 сентября 2020-го распоряжение бывшего председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признано утратившим силу.
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Референдум о судьбе завода АКБ под Брестом под вопросом: сельсовет не зарегистрировал инициативную группу
Порядок формирования инициативной группы, в целом, соблюден, но предложенный на референдум вопрос не соответствует требованиям законодательства.
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