Референдум о судьбе завода АКБ под Брестом под вопросом: сельсовет не зарегистрировал инициативную группу

Источник материала: Tut.by

Тельминский сельисполком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о судьбе аккумуляторного завода под Брестом. Власти пояснили, что вопрос, который активисты предлагали вынести на плебисцит в границах сельсовета, «не соответствует требованиям законодательства», сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.



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Письмо из Тельминского сельисполкома активисты получили 16 марта. В нем сообщается, что порядок образования инициативной группы, в целом, соблюден. Претензии возникли к вопросу, который предлагали вынести на обсуждение.

Активисты сформулировали его так: «Согласны ли вы на размещение и эксплуатацию на территории Тельминского сельского совета завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ООО „Аккумуляторный Альянс“ (бывшее ООО „АйПауэр“)?».

По мнению сельисполкома, вопрос не соответствует требованиям законодательства.

— В обоснование отказа нам перечислили кучу законодательных актов, но суть сводится к тому, что предложенный вопрос имеет общереспубликанское значение — и в компетенцию сельисполкома его решение не входит, — объяснил Роман Кисляк.

Напомним, согласно законодательству, на местный референдум не выносятся вопросы, имеющие значение для страны в целом, урегулированные законодательными актами, а также связанные с назначением, утверждением или освобождением от должности, относящиеся к компетенции местного исполнительного и распорядительного органа либо его руководителя.

По словам правозащитника, активисты намерены обжаловать отказ регистрации инициативной группы в суде. Кроме того продолжается работа по формированию еще одной инициативной группы по проведению местного референдума о судьбе аккумуляторного завода в Бресте. Ожидается, что в скором времени документы на регистрацию направят в Брестский горисполком.

Тем временем аккумуляторный завод готовится к открытию. 15 марта стало известно, что на предприятии завершила работу приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию объекта. «Аккумуляторный Альянс» получил полный пакет документов, подтверждающих соответствие требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности.

Что вообще происходит?

Напомним, строительство аккумуляторного завода вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение теперь уже бывшего губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

22 мая 2020 года аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP — продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову.

Летом 2020-го Александр Лукашенко на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода пообещал, что судьбу предприятия решит местный референдум. После этого прошло несколько встреч активистов с властями.

Последний раз противники завода встречались 12 октября с зампредом Брестского облисполкома Геннадием Борисюком. Он подчеркнул, что власть не отказывается от своих обязательств по проведению референдума, писала газета «Заря» .

— Есть два способа проведения референдума: инициированный местной властью или инициативной группой. Несколько встреч по этому вопросу ранее уже было. Пока очевидно, что референдум должны инициировать жители Бреста и Брестского района. Для того чтобы выполнить распоряжение президента, необходимы конкретные шаги: создание инициативной группы, подача заявления, — сказал Геннадий Борисюк.

25 сентября 2020-го распоряжение бывшего председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признано утратившим силу.