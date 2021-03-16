Ищем людей на фото: узнаете ли вы себя на снимках, сделанных во время митингов в апреле 1991 года?

Источник материала: Tut.by

3 апреля 1991 года тысячи рабочих вышли на улицы Минска. Митинги начались внезапно — в ответ на резкое увеличение цен. Тогда цены выросли на 65−70%. Стоимость поднялась не только на продукты, но и на обеды в заводских столовых, люди бросали работу и выходили на улицу в рабочей одежде, касках и комбинезонах.



Фото: Сергей Брушко

Численность митингов доходила до 100 тысяч человек. Очевидцы говорят , что рабочие митинговали 14 дней беспрерывно и выходили на площадь Ленина (сейчас площадь Независимости) каждый день.



Фото: Сергей Брушко

Белорусский фотограф Сергей Брушко в эти дни сделал очень много снимков, которые его сын, Дмитрий Брушко, передал редакции.



Фото: Сергей Брушко

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Фото: Сергей Брушко