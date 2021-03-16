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Ищем людей на фото: узнаете ли вы себя на снимках, сделанных во время митингов в апреле 1991 года?
16.03.2021 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
3 апреля 1991 года тысячи рабочих вышли на улицы Минска. Митинги начались внезапно — в ответ на резкое увеличение цен. Тогда цены выросли на 65−70%. Стоимость поднялась не только на продукты, но и на обеды в заводских столовых, люди бросали работу и выходили на улицу в рабочей одежде, касках и комбинезонах.
Численность митингов доходила до 100 тысяч человек. Очевидцы
Белорусский фотограф Сергей Брушко в эти дни сделал очень много снимков, которые его сын, Дмитрий Брушко, передал редакции.
Мы ищем людей, которые узнают себя на фотографиях. Если на них вы, ваши родные или друзья, напишите нам, пожалуйста. Оставьте свои контакты для связи в редакции.
Если вы себя не узнали на фотографиях, но вы, ваши родители или дедушки и бабушки, друзья помнят события тех дней и были их участниками, тоже свяжитесь с нами.
Контакты редакции для связи: nb@tutby.com
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3 апреля 1991 года тысячи рабочих вышли на улицы Минска. Митинги начались внезапно - в ответ на резкое увеличение цен.
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