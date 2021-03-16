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Ищем людей на фото: узнаете ли вы себя на снимках, сделанных во время митингов в апреле 1991 года?

16.03.2021 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 апреля 1991 года тысячи рабочих вышли на улицы Минска. Митинги начались внезапно — в ответ на резкое увеличение цен. Тогда цены выросли на 65−70%. Стоимость поднялась не только на продукты, но и на обеды в заводских столовых, люди бросали работу и выходили на улицу в рабочей одежде, касках и комбинезонах.


Фото: Сергей Брушко

Численность митингов доходила до 100 тысяч человек. Очевидцы говорят, что рабочие митинговали 14 дней беспрерывно и выходили на площадь Ленина (сейчас площадь Независимости) каждый день.


Фото: Сергей Брушко

Белорусский фотограф Сергей Брушко в эти дни сделал очень много снимков, которые его сын, Дмитрий Брушко, передал редакции.


Фото: Сергей Брушко

Мы ищем людей, которые узнают себя на фотографиях. Если на них вы, ваши родные или друзья, напишите нам, пожалуйста. Оставьте свои контакты для связи в редакции.

Если вы себя не узнали на фотографиях, но вы, ваши родители или дедушки и бабушки, друзья помнят события тех дней и были их участниками, тоже свяжитесь с нами.

Контакты редакции для связи: nb@tutby.com


Фото: Сергей Брушко

 
Теги: Минск
 
 
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3 апреля 1991 года тысячи рабочих вышли на улицы Минска. Митинги начались внезапно - в ответ на резкое увеличение цен.
 
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