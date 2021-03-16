В Гродно судят редактора Hrodna.life за материалы телеграм-канала, который нельзя называть

Источник материала: Tut.by

В Гродно началось рассмотрение административного дела в отношении ООО «Гродно Лайф Медиа» и главного редактора Алексея Шоты. Редакции Hrodna.life грозит штраф в размере до 500 базовых величин (14 500 рублей), а также конфискация «предметов и орудий совершения правонарушений». Редактора могут оштрафовать на сумму до 50 базовых величин (1450 рублей), сообщает портал Hrodna.life.





Дело рассматривает судья Наталья Козел.

Свидетелем по делу проходит сотрудник милиции Вадим Наливайко. В процессе участвует представитель ОВД Андрей Пигульский.

Поддержать журналистов пришли несколько десятков человек. В зал смогли попасть только около 10 человек.

Алексей Шота ходатайствовал о том, чтобы дело вернули в РОВД на доработку для устранения неточностей в оформлении документации. Алексей отметил, что не успел ознакомиться с делом — его пригласили в суд только накануне. По его словам, он не нашел в новой редакции КоАП статью, которую ему вменяют.

Судья отклонила данное ходатайство.





Тогда Алексей заявил еще одно. Он попросил перенести заседание, так как не успел заключить договор с адвокатом. Это ходатайство судья удовлетворила.

Заседание перенесли на 19 марта.





Напомним, 20 января в редакции Hrodna.life провели осмотр, в ходе которого изъяли технику, а также изданные редакцией календари и журналы.

В этот же день так же пришли и к главному редактору Newgrodno.by Игорю Бубликову.