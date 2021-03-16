Ассоциацию по недопущению негативного контента создали в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Министерство юстиции зарегистрировало в Беларуси ассоциацию "Информационная безопасность", сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что целью организации будет "противодействие распространению негативного контента в информационном пространстве".

Учредителями ассоциации стали несколько общественных объединений – Белорусское педагогическое общество, Белорусское общество психологов, международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам "Развитие" и другие.

В конце февраля вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявил, что информационная война, которая была развязана против государства в 2020 году, еще не закончилась. По его мнению, "наши СМИ с достоинством вышли из этой ситуации и продолжают твердо отстаивать государственные интересы и приоритеты".

После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Беларуси 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.