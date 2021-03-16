За оскорбление сотрудника милиционера в Viber-чате в Славгороде осудили мужчину

Источник материала: Tut.by

В Славгороде местного жителя осудили за публичное оскорбление сотрудника РОВД. Мужчина написал о нем что-то в Viber-чате. Суд приговорил мужчину к двум годам «домашней химии», сообщает газета «Присожский край».



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Действия жителя Славгорода квалифицировали как публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Суд установил, что 5 сентября мужчина зашел в Viber-чат и оставил там в открытом доступе оскорбляющее силовика сообщение.

Мужчину признали виновным и на основании ст. 369 УК РБ назначили ему наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.