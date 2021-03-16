ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За оскорбление сотрудника милиционера в Viber-чате в Славгороде осудили мужчину

16.03.2021 18:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Славгороде местного жителя осудили за публичное оскорбление сотрудника РОВД. Мужчина написал о нем что-то в Viber-чате. Суд приговорил мужчину к двум годам «домашней химии», сообщает газета «Присожский край».


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Действия жителя Славгорода квалифицировали как публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Суд установил, что 5 сентября мужчина зашел в Viber-чат и оставил там в открытом доступе оскорбляющее силовика сообщение.

Мужчину признали виновным и на основании ст. 369 УК РБ назначили ему наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд установил, что фигурант дела оскорбил милиционера 5 сентября.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Судьи сказали: «Давайте будем построже к адвокатам». Чайчиц призвал коллег «не лезть в политику»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by