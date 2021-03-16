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За оскорбление сотрудника милиционера в Viber-чате в Славгороде осудили мужчину
16.03.2021 18:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Славгороде местного жителя осудили за публичное оскорбление сотрудника РОВД. Мужчина написал о нем что-то в Viber-чате. Суд приговорил мужчину к двум годам «домашней химии»,
Действия жителя Славгорода квалифицировали как публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Суд установил, что 5 сентября мужчина зашел в Viber-чат и оставил там в открытом доступе оскорбляющее силовика сообщение.
Мужчину признали виновным и на основании ст. 369 УК РБ назначили ему наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Суд установил, что фигурант дела оскорбил милиционера 5 сентября.
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