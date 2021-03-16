«Судьи сказали: «Давайте будем построже к адвокатам». Чайчиц призвал коллег «не лезть в политику»

Источник материала: Tut.by

За последние месяцы минимум шесть адвокатов были лишены лицензий, многие из них работали по «политическим» делам. Конвейер не останавливается, анонсированы новые заседания комиссий. Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц в начале марта наставлял коллег из минской коллегии, снова призывал не лезть в политику, а после на встрече со студентами прокомментировал дело «о ноль промилле» и скандальные заявления тогдашнего начальника ГУБОПиК о «бандитах», которых «живыми брать не будут».



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Хотите заниматься политикой — уйдите»

— Уверен, что все вы читали и слушали выступление президента на Всенародном белорусском собрании, — заявил Чайчиц на отчетно-выборной конференции Минской городской коллегии адвокатов, которая проходила в начале марта (запись поступила в редакцию). — И я прошу вас обратить внимание на его слова: «А как, по-вашему, я должен был поступить? Надо было спасать страну». Вы сейчас в более спокойной обстановке, я уверен, можете более взвешенно подойти к призывам оппозиционеров (…) Мы же постоянно проводили мероприятия и пытались внушить, остановить адвокатов от политических заявлений и лозунгов. И возможно, если бы не было этих мероприятий, гораздо больше адвокатов как-то по незнанию влезли бы в эту политику.

Из зала прозвучал вопрос, а что значит «влезть в политику»? Чайчиц пояснил:

— Быть вне политики невозможно, мы определенные политические действия, безусловно, совершаем. Но на сегодня с моей точки зрения быть адвокату вне политики — значит не пытаться решать вопросы даже своего клиента, выкрикивая какие-то политические лозунги. Или подводя все к тому, что если где-то нарушены, с вашей точки зрения, права клиента, говорить, что это произошло, потому что он привлекается по какой-то там статье или является каким-то политическим (заключенным — Прим. TUT.BY). Ни в коем случае это не обозначать. Надо говорить, что произошло процессуальное нарушение, оно выразилось в том-то, необходимо изменить меру пресечения, потому что нет достаточных оснований для заключения под стражу или другие моменты — работать вот в таком направлении. Конечно же, ни в коем случае не подписываться под лозунгами и требованиями политического характера, когда адвокаты начитают давать оценку конкретных государственных служащих, где-то даже требовать что-то от генерального прокурора, какие действия он должен совершить. Мы можем ходатайствовать, просить, ну можно сказать, и требовать что-то от генерального прокурора, но применительно к своему клиенту, если нарушено его право.



Фото: president.gov.by

Примечательно, что сам Виктор Чайчиц является политиком, как депутат верхней палаты парламента он принимает участие в политических мероприятиях, открыто высказывается в поддержку политика Александра Лукашенко.

Ранее в интервью мы спрашивали у Виктора Ивановича, не видит ли он в этом противоречия своим же словам. И вот что он пояснял:

— Я являюсь членом Совета Республики не на профессиональной основе (члены Совета Республики, в отличие от депутатов Палаты представителей, не получают зарплату за работу в парламенте, могут заниматься основной деятельностью — Прим. TUT.BY), представляю интересы определенной группы людей, и, конечно, не могу быть вне политики, как, впрочем, невозможно быть полностью вне политики любому человеку. Но для адвоката недопустимо ставить политические амбиции выше адвокатской деятельности.

Среди адвокатов есть члены политических партий. Например, адвокат Анна Келлер как член Либерально-демократической партий в 2016 году выдвигала свою кандидатуру на парламентских выборах. Правда, потом сошла с предвыборной гонки, однако никто не лишал ее лицензии, она продолжает работать адвокатом и сегодня.

Виктор Чайчиц на встрече с адвокатами пояснил, если у них есть сомнения, что считать политическим действием, нужно обратиться к нему или председателю своей территориальной коллеги, они порекомендуют, что делать.

— Если хотите заниматься политикой, уйдите и занимайтесь отдельно от адвокатуры. К великому сожалению, здесь Минск впереди планеты всей, Минск проявил себя с наихудшей стороны, — заявил Чайчиц.

«В рамках закона „быть построже“ для судьи — это несложно»

Также Виктор Иванович уделил внимание выступлению адвокатов в СМИ. С одной стороны, коллегии приветствуют, когда адвокаты дают комментарии прессе. Но с другой, именно за комментарии несколько специалистов лишились права на работу. Так, адвокат Александр Пыльченко, который защищал Марии Колесникову и Виктора Бабарико, рассказал TUT.BY, как Генеральная прокуратура и в целом силовой блок по закону могли бы отреагировать на случаи насилия в отношении демонстрантов в августе-2020 года. В Минской городской коллегии адвокатов в комментарии Пыльченко нарушений не обнаружили, но квалификационная комиссия при Минюсте сочла иначе, итог — адвокат с 30-летним стажем больше не адвокат.



Александр Пыльченко (в центре) и его защитники рядом с Минюстом Фото: TUT.BY

Председатель БРКА коснулся вопроса, когда в Беларуси договор с адвокатом приравняли к намерению нарушить закон. В сентябре 2020 года суд Заводского района вынес постановление по делу айтишника Павла Манько, которого судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Павлу дали штраф 20 базовых величин, в суде его защищала адвокат Елена Шинкаревич (в ближайшее время может лишиться лицензии). Судья Жанна Хвойницкая в постановлении указала: то, что Манько заключил договор с адвокатом, говорит о том, что он заранее намеревался участвовать в несанкционированных акциях. Эксперты отмечали, что такой вывод суда создает опасный прецедент, когда конституционное право на защиту приравнивают к намерению нарушить закон.

— Если вы думаете, что это принесло огромную пользу, что адвокат уличил судью в том, что она ошиблась, вынося постановление о привлечении к административной ответственности, указав, что доказательством совершения правонарушения является тот факт, что у гражданина был заключен договор с адвокатом, и это через пять минут было выброшено в интернет, то вы ошибаетесь, — заметил Чайчиц. — Потом, как стало известно, все судьи объединились и сказали: «Значит, адвокаты нашего коллегу, как говорится, опозорили. Давайте и мы будем построже к адвокатам». А в рамках закона «быть построже» для судьи — это несложно, я с вами говорю откровенно и прошу не выбрасывать это в интернет (запись выступления Чайчица все же разошлась в соцсетях — Прим. TUT.BY), потому что завтра будет еще больше нареканий в адрес адвокатов, кто-то скажет, что якобы суды выносили неправосудные постановления, потому что они обиделись на адвокатов, — нет, мы это никогда, как говорится, не докажем.

Любопытно, что в сентябре 2020-го БРКА занимала иную позицию, скорее защищая коллегу. Вот какой был официальный комментарий:

— Полагаем, что наличие предварительно заключенного договора с адвокатом свидетельствует не о намерении лица совершать правонарушения, а об обратном: о том, что лицо желает решать все возможные конфликты исключительно в рамках правового поля и законными методами. Приведем аналогию. Человек страхует свою жизнь и здоровье в страховой организации либо приобретает медицинскую страховку. Это не означает, что он намерен умереть, заболеть или попасть в ДТП. Это означает, что человек пользуется средствами, которые предоставило ему государство, для защиты своих прав и законных интересов от возможных нарушений. К сожалению, среди наших граждан еще недостаточно распространена практика, которая является естественной в других государствах, когда лицо получает консультацию адвоката либо заключает договор на оказание юридической помощи предварительно, до совершения каких-либо юридически значимых действий. Как видим, все еще имеет место обратная тенденция, когда наличие такого договора может являться доказательством вины лица в совершении правонарушения.



Александр Лашин на встрече со студентами БГУ Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры

Спорный довод судьи Хвойницкой рассматривался и на встрече заместителя генпрокурора Александра Лашина со студентами БГУ.

— Гражданин может заключить договор с любым адвокатом, хоть на пять, хоть на 10 лет, — пояснил Александр Михайлович. — Если суд сослался на это как на доказательство, можно обжаловать постановление.

Кстати, Минский городской суд отменил то самое постановление.

— Дело получило широкую огласку, постановление было отменено, было указано, что есть несовпадения по времени задержания и совершения правонарушения. Потом это дело дважды отправляли на доработку, уже суд первой инстанции, и на третий раз рассмотрели и дали тот же штраф — 20 базовых величин. Хочу обратить внимание, что это клиент принял решения огласить аргументы судьи Хвойницкой, когда получил на руки постановление. Я увидела его комментарий уже постфактум, в прессе, так что информация исходила от гражданина, а не от адвоката, он сам принял такое решение.

«Еще есть время, чтобы доказать, что мы не полезем в политику»

Виктор Чайчиц коснулся и возможных изменениq закона об адвокатуре . Напомним, самый болезненный вопрос — у адвокатов, которые работают в бюро или индивидуально могут забрать право защищать клиентов по административным и уголовным делам. Касаясь поправок, председатель БРКА отметил:

— Есть положительные моменты: например, уберут 3-летний стаж, можно будет сразу, со студенческой скамьи приходить в адвокатуру в качестве стажера. Есть моменты, по которым мы возражаем: например, улучшится прием в адвокатуру для лиц, которые длительное время проработали в правоохранительных и судебных органах, они будут сдавать только устный экзамен. Ну, такая практика есть во многих странах. Будут более четко определены формы адвокатских образований. Упор в сторону юридических консультаций.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Сейчас БРКА совместно с территориальными коллегиями готовят свои предложения по изменению закона.

— Нам надо своими действиями показать, что мы в состоянии в своем институте (адвокатуры — Прим. TUT.BY) разобраться и что мы в дальнейшем будем более строгие, более требовательные к тем адвокатам, которые нарушают закон и лезут в политику, — еще раз подчеркнул Чайчиц на встрече с коллегами. — Прошу обратить внимание на это и сделать соответствующие выводы. Претензий сейчас со стороны государства к адвокатам очень много. Но у нас еще есть время для того, чтобы доказать, что мы все вопросы настроены решать исключительно в правовом поле, что мы не полезем в политику, что те случаи, что были, единичные. И тогда шансов, что закон будет намного мягче и лучше, для нас гораздо больше.

«Никто никому не говорил бить и пытать»

16 марта Виктор Чайчиц встретился со студентами Белорусского института правоведения, не обошлось без политических тем, читатели прислали в редакцию запись беседы.

— Я далек от мысли, что все было сделано исключительно правильно, слишком была напряженная ситуация, — охарактеризовал председатель БРКА ситуацию в Беларуси после выборов. — Но я убежден, что с самого верху было указание на охрану общественного порядка, никто никому не говорил кого-то бить и пытать. Это мое субъективное мнение, и я буду его всегда отстаивать.

Из зала прозвучал вопрос о гибели Александра Тарайковского, в которого силовики стреляли 10 августа.

— По моему личному мнению, это дело можно было бы расследовать за неделю. Всем известна фамилия бойца, его оружие, но прошло много месяцев и почему-то убийца не найден, — заметил участник встречи.

— Делать скоропалительные выводы без знания ситуации и дела я не могу, — заявил Виктор Иванович. — Очень надеюсь, что те, кому это поручено, разберутся. Потому что факт смерти скрыть невозможно. Не в этом месяце, так в следующем разберутся обязательно. Почему так долго? Наверно, есть трудности при расследовании. Это не моя компетенция, чтобы я посмотрел ролик и сделал заключение.



Иван Носкевич вскоре после заявления по делу Тарайковского был отправлен в отставку. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, председатель Следственного комитета (на тот момент — Иван Носкевич) заявил, что возбуждать уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского не будут. Носкевич считает, что сотрудники правоохранительных органов действовали по закону:

— В данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству.

А что по делу о «ноль промилле»?

Студенты также поинтересовались делом погибшего Романа Бондаренко — преступники не найдены, осуждены врач и журналист за разглашение врачебной тайны.

— Их судили по статье 178 УК, которая относится к частно-публичному обвинению, — заметил студент БИП. — Дело возбуждается, если заявление написали потерпевшие. Но как раз родственники Бондаренко заявляли, что никаких претензий не имеют.



Обвиняемые по делу о «ноль промилле» Артем Сорокин и Катерина Борисевич Фото: Belta via Reuters

— Почему суд пришел к такому выводу, сказать не могу, не участвовал в этом процессе, — заявил Чайчиц. — Да, ваши доводы заслуживают внимания. Очень надеюсь, что суд апелляционной инстанции даст оценку этим доводам. Комментировать сейчас приговор неправильно. Будем надеяться, что разберется и прокуратура, которая, кстати, заняла другую позицию, что приговор слишком мягкий. Но точку во всем поставит суд, поэтому дождемся решение апелляционной инстанции.

Как реагировать на заявления Карпенкова?

Сразу несколько вопросов касались громких заявлений Николая Карпенкова, в недавнем прошлом начальника ГУБОПиК, а теперь замглавы МВД. Студенты попросили сенатора прокомментировать, нарушает ли закон высказывание Карпенкова в газете администрации президента «СБ. Беларусь сегодня», вот это высказывание:

— Если, не дай Бог, что случится с командиром или руководителем, с нашим братом по оружию — мы таких бандитов живыми брать не будем. И если что-то случится с семьями сотрудников — бандиты почувствуют на себе весь арсенал и всю мощь органов внутренних дел. Таких бандитов мы тоже живыми брать не будем.



Николай Карпенков Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я к цитатам, которые появляются в СМИ, относился бы критически, — заявил Виктор Иванович. — В ходе разговора можно сказать разное. Вы что, не слышали никогда в разговоре даже с родителями: «Что ты делаешь? Сейчас я тебя убью». Но это же не означает, что мама или папа собираются тебя действительно убить. Важно помнить, что преступлением является действие, а не образ мысли. И если человек что-то в сердцах сказал, а потом этого не сделал, никакой ответственности не будет. Но если сотрудник милиции нарушает закон, я сейчас не говорю о Карепнкове, к примеру, человек не нападает, ведет себя смирно, а работник достает табельное оружие и стреляет, конечно, он подлежит привлечению к ответственности. Но надо в каждом конкретном случае разбираться. Я не могу дать оценку действиям сотрудников милиции. Это должен разбираться или прокурор, или управление собственной безопасности, или начальник ГУВД, или министр внутренних дел. Но то, что нарушать закон никому нельзя, это точно. Как я говорил раньше, я всегда буду поддерживать президента, потому что понимаю, как ему сейчас сложно. Но я всегда буду бороться против насилия, от кого бы оно не исходило, и делаю это, как могу. По ситуации с Карпенковым: если вы считаете, что он допустил нарушение, нужно обращаться или к министру внутренних дел, или к генпрокурору.

Также студентов интересовало, что председатель республиканской коллегии адвокатов думает о высказываниях блогера Алексея Голикова, который в эфире телеканала СТВ вспомнил методы нацистской Германии на оккупированных территориях (расстрелы и виселицы) и предложил навести «немецкий порядок».

— Голикова я знаю, — ответил Чайчиц. — Как он допустил такое выражение, объяснить не могу. Могу сказать за себя, что если кто-то собирается у нас строить Германию, как это делал Гитлер, я в этом строительстве участвовать не буду.