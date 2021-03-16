Лукашенко подписал указ: биометрические паспорта начнут действовать с 1 сентября

Источник материала: Tut.by

Биометрические документы вводятся в стране с 1 сентября. Соответствующий указ подписал 16 марта Александр Лукашенко.



Изображение: Министерство связи и информатизации Республики Беларусь

— В соответствии с указом биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов, — информирует пресс-служба.

В документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца.

Всего появится восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт.

За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины (в настоящее время одна базовая — 29 рублей), биометрического паспорта — 2 базовых величины.

Отмечается, что ID-карты планируется использовать на территории нашей страны для удостоверения личности владельца.

Биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу (если гражданин не планирует такие поездки, получать этот паспорт не требуется). Изготовление биометрического паспорта возможно только при наличии у заявителя идентификационной карты.

Также расширяется функционал документов, удостоверяющих личность. За счет использования личной электронной цифровой подписи идентификационная карта позволит совершать юридически значимые действия в электронном виде.

Отмечается, что обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях.

Граждане самостоятельно будут решать, какой вид удостоверяющего личность документа они хотят получить — биометрические документы либо обычные паспорта. Стоимость оформления действующих паспортов не изменится. Сохраняется и возможность выезда за рубеж по данному документу.

Биометрические паспорта, напомним, белорусам обещают уже несколько лет. Сначала их выдачу планировали начать в конце 2018 года, но сроки постоянно сдвигались.

В январе на совещании на совещании по вопросу готовности к введению в Беларуси биометрических документов Лукашенко раскритиковал защиту персональных данных белорусов и отправил документ на доработку.

— Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав? Обеспечим ли защиту их персональных данных? Это больше всего меня настораживает, потому что на данном этапе даже двойки нельзя вам поставить по защите персональных данных. Не получится, что мы нахомутаем еще одну проблему? Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, как предлагается, с 30 апреля или требуется еще время для подготовки? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов, — заявил он.

Ранее в МВД сообщили, что планируют выдать в текущем году до 800 тысяч ID-карточек и 300 тысяч биометрических паспортов.