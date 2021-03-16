ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Один из выходов со станции метро «Московская» закроют на месяц

16.03.2021 18:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Больше месяца будет закрыт один из выходов из станции метро «Московская». Подробности сообщает Минский метрополитен.


Изображение: Минский метрополитен

С 17 марта по 19 апреля будет полностью закрыт выход № 1−1 станции «Московская». Причина — ремонт.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше месяца будет закрыт один из выходов из станции метро «Московская». Подробности сообщает Минский метрополитен.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ассоциацию по недопущению негативного контента создали в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by