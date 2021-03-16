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Один из выходов со станции метро «Московская» закроют на месяц
16.03.2021 18:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Больше месяца будет закрыт один из выходов из станции метро «Московская». Подробности сообщает
С 17 марта по 19 апреля будет полностью закрыт выход № 1−1 станции «Московская». Причина — ремонт.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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Больше месяца будет закрыт один из выходов из станции метро «Московская». Подробности сообщает Минский метрополитен.
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