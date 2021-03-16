Жители одной из улиц Витебска несколько лет просят заасфальтировать дорогу

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 16 мар – Sputnik. Жители витебской улицы Ореховской обратились в редакцию Sputnik и рассказали, что уже много лет живут без асфальтированной дороги, а ко многим домам, которые были недавно построены, даже не подведены коммуникации.

Корреспондент Sputnik выяснил, в чем заключается проблема, и когда ее собираются решить чиновники.

Без асфальта

"В 2006 году деревня Орехово вошла в состав города и стала Ореховской улицей. Я живу здесь уже около 20 лет, и все это время были проблемы с дорогами", – сообщил корреспонденту Sputnik местный житель Тимур.

© Sputnik / Павел Вур Разбитая дорога на улице Ореховской

По словам молодого человека, когда деревня стала частью Витебска, жильцы надеялись, что власти в первую очередь займутся ужасными дорогами, но этого так и не произошло.

"Чтобы вы понимали: у нас грунтовая дорога, которую стабильно размывает осенью, весной и во время дождя. Глубокие лужи, пешеходных дорожек нет вообще, при этом на улице живет очень много молодых семей, которым негде гулять с колясками", – заявил Тимур.

Как рассказали корреспонденту жители района, Ореховская – главная улица, и разбитая дорога на ней еще в хорошем состоянии, по сравнению с тем, что происходит в переулках и на прилегающих участках.

"Мой знакомый построил в кредит дом на улице, идет параллельно Ореховской, но въехать туда не может, поскольку там нет не только дорог, там вообще нет никаких коммуникаций и инфраструктуры, нет ни воды, ни газа, ни отопления – ничего", – поделился историей знакомого житель Ореховской Владимир.

По его словам, ситуация с коммуникациями настолько плачевна, что новоселу приходится продолжать жить в общежитии и выплачивать кредит за дом, куда он въехать не может.

Петиция

Владимир также пожаловался на состояние дорог и рассказал, что жители обращались во все возможные инстанции с заявлениями об их ремонте. Только с декабря прошлого года жильцы отправили пять обращений, два из которых до сих пор рассматривают. Все, что делают коммунальщики – грейдирование (выравнивание дороги).

Кроме того, жители района составили петицию, которую направили в Главное управление ЖКХ Витебского облисполкома.

"Улица Ореховская имеет грунтово-щебеночное покрытие, но в процессе эксплуатации данное покрытие изнашивается, и появляются дефекты, которые не соответствуют СТБ 1291-2016, а также данные дефекты создают угрозу для безопасности дорожного движения и ускоряют износ транспортных средств физических лиц и организаций", – говорится в документе.

© Sputnik / Павел Вур Лужи на улице

В петиции подчеркивается, что "Гордормост" проводит грейдирование "несвоевременно", кроме того, данная процедура "решает проблемы только частично (не все дефекты устраняются) и на сравнительно кратковременный срок (после первой же недели появляются новые дефекты)". По мнению жителей улицы, "на постоянный ремонт дороги по улице Ореховской для поддержания ее технического состояния требуется гораздо больше денежных средств из бюджета, нежели на однократную укладку асфальта". Документ подписали 40 жителей улицы.

Чиновники в ответ сообщили, что выезжали на место и осматривали спорную дорогу на Ореховской улице: "По результатам осмотра "выявлены дефекты эксплуатационного характера, не превышающие предельно допустимые значения, предусмотренные государственным стандартам Республики Беларусь…". Более того, проведение работ по ремонтному профилированию сейчас невозможны, поскольку дорожное покрытие переувлажненное и "разуплотненное", но, как только станет теплее, и дорога подсохнет, "Гордормост" вновь займется ремонтным профилированием дороги. При этом руководство организации будет следить за своевременным ремонтом.

Что же касается асфальтирования, то, как сообщили областные чиновники, на него пока нет денег "в связи с ограниченными возможностями бюджета".

Перспективный поселок

"Ореховская – перспективный коттеджный поселок, который сейчас активно застраивается и, естественно, состояние дороги мы держим под контролем", – прокомментировали ситуацию Sputnik в администрации Первомайского района Витебска, к которому относится Ореховская.

По словам чиновников, они направляли предложение в городское ЖКХ о "включении работ по асфальтированию улицы Ореховской на 2021 год". В администрации отметили, что не знают об ответе из облисполкома, где говорится, что на ремонт в этом году денег нет.

"Строительство коттеджного поселка продолжается, поэтому там пока нет ни дорог, ни нормальной инфраструктуры с коммуникациями, но все это будет сделано", – подчеркнули представители администрации.

Собеседники отметили, что работы начались буквально месяц назад, и сначала придется закончить все необходимое, и уж только потом асфальтировать дорогу, поскольку по ней ездит строительная техника, которая очень быстро разрушит свежий асфальт.

"В этом году получено где-то процентов 60-70 финансирования на строительство, а вот 2022 должен быть итоговым по готовности инфраструктуры", – заявили в администрации.

© Sputnik / Павел Вур Жители улицы смотрят в будущее настороженно

Чиновники отметили, что изменится и схема движения общественного транспорта, которая сейчас оставляет желать лучшего. Поскольку новый коттеджный поселок состоит минимум из 150 участков, чиновники понимают, что одна маршрутка и один автобусный маршрут не смогут обслужить такое количество горожан. Со временем планируется увеличить количество общественного транспорта, который будет обслуживать район.

Несмотря на радужные перспективы, которые описали чиновники, жители улицы смотрят в будущее настороженно. Больше всего их смущает то, что Ореховская находится в черте города уже 15 лет, за которые в различные инстанции они направили не одну бумагу, причем совершенно безрезультатно.