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Указ Лукашенко: биометрические паспорта начнут выдавать с 1 сентября

16.03.2021 18:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Биометрические паспорта начнут выдавать белорусам с 1 сентября 2021 года, соответствующий указ Александр Лукашенко подписал во вторник.

Новое поколение личных документов для граждан Беларуси будет представлено в двух образцах – идентификационное удостоверение и биометрический паспорт: ID-карты заменят стандартные паспорта на территории страны. Также вводятся биометрические паспорта для поездок за рубеж.
Отмечается, что использование биометрических документов позволит полностью автоматизировать процедуру идентификации личности и упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы.

По внешнему виду ID-карта напоминает водительское удостоверение. На ней будет указана основная личная информация гражданина и размещена фотография, более расширенные данные – в личном онлайн-кабинете, они будут считывать с помощью специального терминала.

На ID-карте будет размещена также электронная цифровая подпись владельца – ее получают на 10-летний срок вместе с личным кабинетом и новым документом. Кабинет с момента создания (или рождения человека) будет неактивным, пока его не активируют с помощью ID-карты.

Совещание по внедрению биометрических паспортов в Беларуси прошло в конце января у президента. Александр Лукашенко одобрил введение новых документов в стране, однако поручил доработать отдельные моменты. Изначально предполагалось, что паспорта начнут выдавать с 30 апреля 2021 года.
В этом году будет выдано около 800 тысяч карточек и 300 тысяч биометрических паспортов. Ныне действующий паспорт будет действителен до срока его окончания, менять его из-за введения биометрических документов необходимости нет. В случае обращения гражданина в 2021 году с заявлением об утере паспорта ему будет выдаваться ID-карта.

За выдачу идентификационной карты нужно будет заплатить 1,5 базовой величины (43,5 рублей), биометрического паспорта – 2 базовые (58 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Система выдачи биометрических паспортов была готова уже давно, однако в конце января президентом были поставлены дополнительные вопросы, которые требовали...
 
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