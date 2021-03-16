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Указ Лукашенко: биометрические паспорта начнут выдавать с 1 сентября
16.03.2021 18:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Биометрические паспорта начнут выдавать белорусам с 1 сентября 2021 года, соответствующий указ Александр Лукашенко подписал во вторник.
Новое поколение личных документов для граждан Беларуси будет представлено в двух образцах – идентификационное удостоверение и биометрический паспорт: ID-карты заменят стандартные паспорта на территории страны. Также вводятся биометрические паспорта для поездок за рубеж.
По внешнему виду ID-карта напоминает водительское удостоверение. На ней будет указана основная личная информация гражданина и размещена фотография, более расширенные данные – в личном онлайн-кабинете, они будут считывать с помощью специального терминала.
На ID-карте будет размещена также электронная цифровая подпись владельца – ее получают на 10-летний срок вместе с личным кабинетом и новым документом. Кабинет с момента создания (или рождения человека) будет неактивным, пока его не активируют с помощью ID-карты.
Совещание по внедрению биометрических паспортов в Беларуси прошло в конце января у президента. Александр Лукашенко одобрил введение новых документов в стране, однако поручил доработать отдельные моменты. Изначально предполагалось, что паспорта начнут выдавать с 30 апреля 2021 года.
За выдачу идентификационной карты нужно будет заплатить 1,5 базовой величины (43,5 рублей), биометрического паспорта – 2 базовые (58 рублей).
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Система выдачи биометрических паспортов была готова уже давно, однако в конце января президентом были поставлены дополнительные вопросы, которые требовали...
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