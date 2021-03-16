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Трамвайный коллапс в столице из-за ДТП

16.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На улице Якуба Коласа "фольксваген", который двигался в сторону улицы Кульман, во время разворота на перекрестке не уступил дорогу трамваю, в результате чего и произошло столкновение. В аварии никто не пострадал. Движение рельсового городского транспорта было парализовано. Для удобства пассажиров Минсктрансом срочно был организован временный дополнительный маршрут автобуса № 906. Он перевозил пассажиров от улицы Карбышева до Красной. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. Через час движение трамваев было восстановлено.

 
 
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На улице Якуба Коласа "фольксваген", который двигался в сторону улицы Кульман, во время разворота на перекрестке не уступил дорогу трамваю, в результате чего и...
 
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