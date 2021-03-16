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Белорусы наводят порядок в местах воинских захоронений и мемориальных комплексов

16.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По всей стране проходит масштабная патриотическая акция «Память». Неравнодушные белорусы приходят к местам воинских захоронений и мемориальных комплексов, чтобы навести порядок и отдать дань уважения тем, кто отстоял ради нас мир, свободу и независимость. В деревне Куписк Новогрудского района у памятника погибшим в 1944 году местным жителям собрались школьники и неравнодушные люди. Все вместе убрали прошлогоднюю листву, покрасили ограждение и сам памятный знак. Эту деревню за неделю до освобождения Новогрудского района от фашистов почти полностью сожгли каратели.

Только на территории Новогрудского района в годы войны каратели сожгли 16 деревень. И в каждой из них установлены памятные знаки и мемориалы.
 
 
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По всей стране проходит масштабная патриотическая акция «Память». Неравнодушные белорусы приходят к местам воинских захоронений и мемориальных комплексов, чтобы...
 
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