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Белорусы наводят порядок в местах воинских захоронений и мемориальных комплексов
16.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По всей стране проходит масштабная патриотическая акция «Память». Неравнодушные белорусы приходят к местам воинских захоронений и мемориальных комплексов, чтобы навести порядок и отдать дань уважения тем, кто отстоял ради нас мир, свободу и независимость. В деревне Куписк Новогрудского района у памятника погибшим в 1944 году местным жителям собрались школьники и неравнодушные люди. Все вместе убрали прошлогоднюю листву, покрасили ограждение и сам памятный знак. Эту деревню за неделю до освобождения Новогрудского района от фашистов почти полностью сожгли каратели.
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По всей стране проходит масштабная патриотическая акция «Память». Неравнодушные белорусы приходят к местам воинских захоронений и мемориальных комплексов, чтобы...
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