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Благоустройство столицы после зимы
16.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Обрезка деревьев и благоустройство зеленых зон и дворов. В Минске проходит месячник по наведению порядка после зимы. Сотрудники жилищно-коммунальных хозяйств во всех районах сейчас убирают мусор и прошлогоднюю листву. После потепления же приступят к ремонту и окраске контейнерных площадок, а также озеленению территорий. Жители также могут присоединиться к благоустройству - в столице организованы субботники.
В рамках месяца по наведению порядка в столице пройдут и совместные акции с ГАИ. Во время рейдов проконтролируют соблюдение правил выгула домашних животных и парковки транспортных средств. В случае нарушения проведут профилактические беседы.
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Обрезка деревьев и благоустройство зеленых зон и дворов. В Минске проходит месячник по наведению порядка после зимы. Сотрудники жилищно-коммунальных хозяйств во...
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