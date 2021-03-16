Благоустройство столицы после зимы

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Обрезка деревьев и благоустройство зеленых зон и дворов. В Минске проходит месячник по наведению порядка после зимы. Сотрудники жилищно-коммунальных хозяйств во всех районах сейчас убирают мусор и прошлогоднюю листву. После потепления же приступят к ремонту и окраске контейнерных площадок, а также озеленению территорий. Жители также могут присоединиться к благоустройству - в столице организованы субботники.

В рамках месяца по наведению порядка в столице пройдут и совместные акции с ГАИ. Во время рейдов проконтролируют соблюдение правил выгула домашних животных и парковки транспортных средств. В случае нарушения проведут профилактические беседы.