В Минске из ледяной ловушки спасли мужчину

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Он рыбачил на акватории Свислочи и провалился под лед. На место оперативно прибыли спасатели. Потерпевшего доставили на берег. С переохлаждением его госпитализировали.

С оттепелью начался сезон интенсивного таяния льда

И чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники ОСВОД исследуют водоемы и проводят профилактические беседы с населением. Правила безопасности напоминают и рыбакам. Так, выход на кристальное покрытие запрещен, если его толщина меньше 7 сантиметров. При этом визуально весенний лед бывает обманчивым. Зачастую трещины не видны, а толщина на отдельных участках может быть неравномерной.

Анатолий Петюшик, председатель Молодечненской районной организации ОСВОД: "На территории нашего Молодечненского района порядка 150 водоемов. Мы находимся на водоеме возле деревни Красное. Толщина льда там в пределах 20-25 сантиметров колеблется. Естественно, сейчас, весной под лучами солнца лед становится очень хрупок и непрочен. Тем более надо помнить и другое: когда температура воздуха в течение трех дней более 0 градусов, то прочностью льда уменьшается на 25 %".

Самый тонкий лед, как правило, наблюдается в местах впадения ручьев, у обрывистых берегов, а также на участках с зарослями камыша и тростника.