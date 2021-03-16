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Двух задержанных на Мирошниченко минчанок осудили на 15 и 30 суток
16.03.2021 18:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дела минчанок, задержанных в субботу на улице Мирошниченко, отправили в понедельник на доработку без суда. Женщин должны были отпустить сегодня утром, но вышли на свободу не все, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
Сегодня утром истекли трое суток после задержания минчанок 13 марта на улице Мирошниченко. Викторию Зубареву, Татьяну Островскую и Любовь Хролович отпустили до суда — их дела на доработке. А на Кристину Малаховскую и Татьяну Кирпичеву составили протоколы за неподчинение на Окрестина и осудили на 15 и 30 суток.
Как заявили в ГУВД Мингорисполкома после субботнего задержания, на улице Мирошниченко якобы была запланирована акция, участники которой должны были развешивать «листовки политического характера».
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Дела минчанок, задержанных в субботу на улице Мирошниченко, отправили в понедельник на доработку без суда. Женщин должны были отпустить сегодня утром, но вышли на...
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