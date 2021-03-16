Двух задержанных на Мирошниченко минчанок осудили на 15 и 30 суток

Источник материала: Tut.by

Дела минчанок, задержанных в субботу на улице Мирошниченко, отправили в понедельник на доработку без суда. Женщин должны были отпустить сегодня утром, но вышли на свободу не все, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» .



Скриншот: видео МВД

Сегодня утром истекли трое суток после задержания минчанок 13 марта на улице Мирошниченко. Викторию Зубареву, Татьяну Островскую и Любовь Хролович отпустили до суда — их дела на доработке. А на Кристину Малаховскую и Татьяну Кирпичеву составили протоколы за неподчинение на Окрестина и осудили на 15 и 30 суток.

Как заявили в ГУВД Мингорисполкома после субботнего задержания, на улице Мирошниченко якобы была запланирована акция, участники которой должны были развешивать «листовки политического характера».

Милиция также разместила видео , на котором одна из минчанок говорит, что она не понимает, за что их задержали, — ничего плохого они не делали. Женщина также отказалась свидетельствовать против себя.