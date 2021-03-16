|
«Дело о героизации военных преступников». Силовики проверяют польские образовательные центры в Беларуси
16.03.2021 18:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в польскую школу имени Стефана Батория («Баторовка») при Союзе поляков, который действует без регистрации, 16 марта пришли сотрудники прокуратуры с проверкой. Об этом
Польская школа имени Стефана Батория в Гродно — это образовательный центр, где дети изучают польские язык и литературу, традиции и историю Польши.
16 марта сюда пришли представители прокуратуры. По словам Анжелики Борис, сотрудников интересовали различные аспекты функционирования польского образовательно центра, а также личные данные учителей и методистов, учебные программы, карты и учебники, которые используются для изучения истории Польши.
Сотрудники прокуратуры также побеседовали с самой Анжеликой Борис. Спрашивали, отмечаются ли в этом образовательном центре национальные польские праздники и приглашают ли на мероприятия польских дипломатов или представителей местной власти.
В конце своего визита в «Баторовку» представители прокуратуры предупредили, что образовательный центр проверят и другие службы. Анжелика Борис поняла, что им стоит ждать санстанцию и МЧС.
Прокурорские проверки, по информации Анжелики Борис, проходили в подобных образовательных центрах также в Бресте и Барановичах. В районном центре, кстати, как
Напомним, 28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.
9 марта в МИД Беларуси
В ответ Польша
Также территорию Беларуси покинули руководитель и консул Генерального консульства Польши в Гродно.
10 марта прокуратура Бреста
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Дело о героизации военных преступников». Силовики проверяют польские образовательные центры в Беларуси
В Гродно в польскую школу имени Стефана Батория («Баторовка») при Союзе поляков, который действует без регистрации, 16 марта пришли сотрудники прокуратуры с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)