«Дело о героизации военных преступников». Силовики проверяют польские образовательные центры в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Гродно в польскую школу имени Стефана Батория («Баторовка») при Союзе поляков, который действует без регистрации, 16 марта пришли сотрудники прокуратуры с проверкой. Об этом рассказала в Facebook председатель незарегистрированного Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис. По ее информации, похожие проверки также проходят в Бресте, Барановичах и Волковыске.



Анжелика Борис на методических занятиях для учителей польского языка в Гродно. Фото: znadniemna.pl

Польская школа имени Стефана Батория в Гродно — это образовательный центр, где дети изучают польские язык и литературу, традиции и историю Польши.

16 марта сюда пришли представители прокуратуры. По словам Анжелики Борис, сотрудников интересовали различные аспекты функционирования польского образовательно центра, а также личные данные учителей и методистов, учебные программы, карты и учебники, которые используются для изучения истории Польши.

Сотрудники прокуратуры также побеседовали с самой Анжеликой Борис. Спрашивали, отмечаются ли в этом образовательном центре национальные польские праздники и приглашают ли на мероприятия польских дипломатов или представителей местной власти.

В конце своего визита в «Баторовку» представители прокуратуры предупредили, что образовательный центр проверят и другие службы. Анжелика Борис поняла, что им стоит ждать санстанцию и МЧС.

Прокурорские проверки, по информации Анжелики Борис, проходили в подобных образовательных центрах также в Бресте и Барановичах. В районном центре, кстати, как сообщает «Белсат», управление образования собирало по всем общеобразовательным школам города данные детей, которые посещают местный Дом польский. Об этом телеканалу рассказала одна из учителей.

Напомним, 28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Там отметили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.

В ответ Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

Также территорию Беларуси покинули руководитель и консул Генерального консульства Польши в Гродно.

10 марта прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников.