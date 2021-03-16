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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Биометрические паспорта вводятся в Беларуси с 1 сентября С 1 сентября наряду с привычным белорусским паспортом в стране введут и новые биометрические документы - так называемые биометрические паспорта....

С 1 сентября наряду с привычным белорусским паспортом в стране введут и новые биометрические документы - так называемые биометрические паспорта. Соответствующий указ подписал сегодня Президент. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов. В документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца.