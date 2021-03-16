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В Полоцке заведено уголовное дело за угрозы милиционерам
16.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Полоцке правоохранители задержали 51-летнюю местную жительницу, она работает продавцом в одном из торговых центров города. Женщина стала фигурантом уголовного дела за угрозы милиционерам в Сети.
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В Полоцке правоохранители задержали 51-летнюю местную жительницу, она работает продавцом в одном из торговых центров города. Женщина стала фигурантом уголовного...
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