ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержан подозреваемый в блокировании железной дороги

16.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На 41-летнего жителя Витебска вышел областной уголовный розыск. Мужчина  таксист, на рабочем авто он и ездил к железной дороге, где замыкал рельсы, накладывая на них проволоку. 

Поддался влиянию деструктивных информационных ресурсов

Олег Петерсон, замначальника управления уголовного розыска УВД Витебского облисполкома: "Подозреваемый в настоящее время раскаялся в содеянном и пояснил, что поддался влиянию информационных ресурсов. В настоящий момент мужчина задержан, с ним проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Прошедший год отметился для правоохранителей возросшим количеством особо опасных деяний на ж/д путях. Только по Витебской области выявлено 14 фактов наложения проволоки на рельсы с целью их замыкания и воспрепятствованию проезда ж/д транспорта. По всем фактам следователями были возбуждены уголовные дела. Правоохранителями велась постоянная оперативная работа по установлению лиц, причастных к данным преступлениям". 

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 41-летнего жителя Витебска вышел областной уголовный розыск. Мужчина  таксист, на рабочем авто он и ездил к железной дороге, где замыкал рельсы, накладывая на них...
 
Новости дня
Новости общества
 
8 лет лишения свободы за подстрекательство к терроризму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by