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Задержан подозреваемый в блокировании железной дороги
16.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа 41-летнего жителя Витебска вышел областной уголовный розыск. Мужчина таксист, на рабочем авто он и ездил к железной дороге, где замыкал рельсы, накладывая на них проволоку.
Поддался влиянию деструктивных информационных ресурсовОлег Петерсон, замначальника управления уголовного розыска УВД Витебского облисполкома: "Подозреваемый в настоящее время раскаялся в содеянном и пояснил, что поддался влиянию информационных ресурсов. В настоящий момент мужчина задержан, с ним проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Прошедший год отметился для правоохранителей возросшим количеством особо опасных деяний на ж/д путях. Только по Витебской области выявлено 14 фактов наложения проволоки на рельсы с целью их замыкания и воспрепятствованию проезда ж/д транспорта. По всем фактам следователями были возбуждены уголовные дела. Правоохранителями велась постоянная оперативная работа по установлению лиц, причастных к данным преступлениям".
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На 41-летнего жителя Витебска вышел областной уголовный розыск. Мужчина таксист, на рабочем авто он и ездил к железной дороге, где замыкал рельсы, накладывая на них...
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