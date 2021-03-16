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8 лет лишения свободы за подстрекательство к терроризму
16.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Сморгони вынесен приговор в отношении 55-летнего жителя Гольшан. Согласно материалам дела, 14 октября прошлого года мужчина в телеграм-канале бросил клич поджечь здание Прокуратуры Ошмянского района. Тогда же искал единомышленников, чтобы уничтожить личные авто милиционеров. Позже обвиняемый разорвал постановление о проведении у него обыска.
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В Сморгони вынесен приговор в отношении 55-летнего жителя Гольшан. Согласно материалам дела, 14 октября прошлого года мужчина в телеграм-канале бросил клич поджечь...
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