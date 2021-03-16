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Президент подписал указ о Конституционной комиссии
16.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрезидент Александр Лукашенко подписал указ № 105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции 6-го Всебелорусского народного собрания.
Конституционной комиссии поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. Она наделена правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов госорганов и других организаций. До 1 августа Конституционная комиссия должна представить главе государства выработанные предложения по изменению Основного закона для последующего их вынесения на республиканский референдум.
В составе Конституционной комиссии 36 человек, председатель П.Миклашевич
В состав комиссии вошли 36 человек. Это представители государственных органов, юристы, представители общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы, свои идеи представит и молодежь. Возглавит комиссию председатель Конституционного суда заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич.
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При этом важно не потерять лучшее из прежнего опыта. Действующий документ себя не исчерпал. Об этом говорит и
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Президент Александр Лукашенко подписал указ № 105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции 6-го Всебелорусского народного...
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