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В составе Конституционной комиссии 36 человек, председатель П.Миклашевич

Президент встретился с Конституционной комиссией

Конституция стала символом свободной и мирной жизни белорусов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент подписал указ о Конституционной комиссии Президент Александр Лукашенко подписал указ № 105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции 6-го Всебелорусского народного...

Президент Александр Лукашенко подписал указ № 105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции 6-го Всебелорусского народного собрания.Конституционной комиссии поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. Она наделена правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов госорганов и других организаций. До 1 августа Конституционная комиссия должна представить главе государства выработанные предложения по изменению Основного закона для последующего их вынесения на республиканский референдум.В состав комиссии вошли 36 человек. Это представители государственных органов, юристы, представители общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы, свои идеи представит и молодежь. Возглавит комиссию председатель Конституционного суда заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич.Накануне. Во Дворце Независимости также присутствовали премьер-министр и глава Администрации. Они не входят в состав Конституционной комиссии. Но и правительство, и Администрация в рамках своих компетенций будут участвовать в этой большой работе. Предложения по изменению Основного закона поступали и на диалоговых площадках, и по парламентской линии. Старались максимально услышать каждого. Все идеи предстоит проанализировать комиссии.При этом важно не потерять лучшее из прежнего опыта. Действующий документ себя не исчерпал. Об этом говорит и, который недавно прошел в Беларуси. Большинство респондентов считает нынешний Основной закон актуальным. Именно с ним Беларусь сформировалась как суверенное мирное государство. Учитывая реалии и новые риски, назрела необходимость актуализировать документ. Работа над ним будет публичной.