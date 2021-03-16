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Президент подписал указ о Конституционной комиссии

16.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Президент Александр Лукашенко подписал указ № 105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции 6-го Всебелорусского народного собрания.

Конституционной комиссии поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. Она наделена правом при необходимости  задействовать в работе руководителей и специалистов госорганов и других организаций. До 1 августа  Конституционная комиссия должна представить главе государства выработанные предложения по изменению Основного закона для последующего их вынесения на республиканский референдум. 

В составе Конституционной комиссии 36 человек, председатель П.Миклашевич

Президент подписал указ о Конституционной комиссии


В состав комиссии вошли 36 человек. Это представители государственных органов, юристы,  представители общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы,  свои идеи представит и молодежь. Возглавит комиссию председатель Конституционного суда заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич. 

Президент встретился с Конституционной комиссией

Накануне Президент встретился с теми, кому предстоит работать над главным документом страны. Во Дворце Независимости также присутствовали премьер-министр и глава Администрации. Они не входят в состав Конституционной комиссии. Но и правительство, и Администрация в рамках своих компетенций будут участвовать в этой большой работе. Предложения по изменению Основного закона поступали и на диалоговых площадках, и по парламентской линии. Старались максимально услышать каждого. Все идеи предстоит проанализировать комиссии. 

Конституция стала символом свободной и мирной жизни белорусов

Президент подписал указ о Конституционной комиссии


При этом важно не потерять лучшее из прежнего опыта. Действующий документ себя не исчерпал. Об этом говорит и результат соцопроса, который недавно прошел в Беларуси. Большинство респондентов считает нынешний Основной закон актуальным. Именно с ним Беларусь сформировалась как суверенное мирное государство. Учитывая реалии и новые риски, назрела необходимость актуализировать документ. Работа над ним будет публичной.
 
 
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Президент Александр Лукашенко подписал указ № 105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции 6-го Всебелорусского народного...
 
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