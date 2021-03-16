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Распределение получат почти 3 тыс. студентов-медиков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минздрав опроверг информацию о массовом увольнении медработников Минздрав прокомментировал информацию о так называемом массовом оттоке медицинских кадров из нашей страны. По информации ведомства, сведения, приведенные в...

Минздрав прокомментировал информацию о так называемом массовом оттоке медицинских кадров из нашей страны. По информации ведомства, сведения, приведенные в социальных сетях, не соответствуют действительности. По данным статистики, на которые ссылаются источники некоторых телеграм-каналов, за январь этого года разница принятых на работу и уволенных составила 754 человека. Однако это не только высококвалифицированные медкадры, но и другие сотрудники (в частности, санитарки, работники пищеблока, дворники). Если брать официальную статистику Минздрава, то по сравнению с 2019-м за 2020 год из отрасли ушли чуть более трех с половиной сотен врачей-специалистов (это менее одного процента). Всего же по итогам прошлого года в организациях здравоохранения работает почти 49 тысяч врачей-специалистов.Вскоре к работе в медучреждениях страны подключатся и молодые специалисты. Сейчас выпускники медвузов проходят распределение. В этом году более 790 студентов БГМУ получат направление на первое рабочее место. При этом среди них 370 студентов наравне с опытными врачами активно работали в больничных стационарах и проводили COVID-расследования в центрах гигиены. Всего по стране распределение получат почти 3 тысячи студентов-медиков.