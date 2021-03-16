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Минздрав опроверг информацию о массовом увольнении медработников
16.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинздрав прокомментировал информацию о так называемом массовом оттоке медицинских кадров из нашей страны. По информации ведомства, сведения, приведенные в социальных сетях, не соответствуют действительности. По данным статистики, на которые ссылаются источники некоторых телеграм-каналов, за январь этого года разница принятых на работу и уволенных составила 754 человека. Однако это не только высококвалифицированные медкадры, но и другие сотрудники (в частности, санитарки, работники пищеблока, дворники). Если брать официальную статистику Минздрава, то по сравнению с 2019-м за 2020 год из отрасли ушли чуть более трех с половиной сотен врачей-специалистов (это менее одного процента). Всего же по итогам прошлого года в организациях здравоохранения работает почти 49 тысяч врачей-специалистов.
Дмитрий Пиневич, Министр здравоохранения Беларуси: "Трактовать цифры надо по-нормальному. Вот недавно выбросили, что у нас за несколько недель чуть ли не потеряли тысячу или более врачей. Насколько я понял, взяли ресурс, который объединяет всю социальную сферу (все должности, которые существуют: от уборщиков, поваров до кардиохирургов), все это смешали в одну кучу, подали и на этом выстроили краткосрочную повестку дня. Мы с вами работаем не краткосрочно. И вот те специалисты, которых мы сегодня видим, будут формировать и в среднесрочной перспективе и долгосрочной лицо системы здравоохранения".
Распределение получат почти 3 тыс. студентов-медиков
Вскоре к работе в медучреждениях страны подключатся и молодые специалисты. Сейчас выпускники медвузов проходят распределение. В этом году более 790 студентов БГМУ получат направление на первое рабочее место. При этом среди них 370 студентов наравне с опытными врачами активно работали в больничных стационарах и проводили COVID-расследования в центрах гигиены. Всего по стране распределение получат почти 3 тысячи студентов-медиков.
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Минздрав прокомментировал информацию о так называемом массовом оттоке медицинских кадров из нашей страны. По информации ведомства, сведения, приведенные в...
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