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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По всей стране проходит масштабная патриотическая акция "Память" Неравнодушные белорусы приходят к местам воинских захоронений и мемориальных комплексов, чтобы навести порядок и отдать дань уважения тем, кто отстоял ради нас...

Неравнодушные белорусы приходят к местам воинских захоронений и мемориальных комплексов, чтобы навести порядок и отдать дань уважения тем, кто отстоял ради нас мир, свободу и независимость. В деревне Куписк Новогрудского района у памятника погибшим в 1944 году местным жителям собрались школьники и все, кто не может остаться равнодушным к событиям тех лет. Вместе убрали прошлогоднюю листву, покрасили ограждение и сам памятный знак. Эту деревню за неделю до освобождения Новогрудского района от фашистов почти полностью сожгли каратели.Только на территории Новогрудского района в годы войны каратели сожгли 16 деревень. И в каждой из них установлены памятные знаки и мемориалы.