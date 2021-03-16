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По всей стране проходит масштабная патриотическая акция "Память"
16.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНеравнодушные белорусы приходят к местам воинских захоронений и мемориальных комплексов, чтобы навести порядок и отдать дань уважения тем, кто отстоял ради нас мир, свободу и независимость. В деревне Куписк Новогрудского района у памятника погибшим в 1944 году местным жителям собрались школьники и все, кто не может остаться равнодушным к событиям тех лет. Вместе убрали прошлогоднюю листву, покрасили ограждение и сам памятный знак. Эту деревню за неделю до освобождения Новогрудского района от фашистов почти полностью сожгли каратели.
Наталья Жишко, жительница г. Новогрудка: "Важно, чтобы молодое поколение и мы помнили, что самая главная ценность для человека - это мир. И пока мы будем хранить память о войне, на нашей земле будет мир".
Елена Шайбак, жительница г. п. Любча: "Каждый год приходим к памятнику, чтобы отдать дань памяти героям, которые освобождали нашу территорию от врагов в годы войны. И, конечно же, это для нас вдохновение, что мы передаем эту историю нашему будущему поколению. Некоторые граждане нашей страны хотят переписать историю, забыть то, что было. Мы не должны этого допустить".
Только на территории Новогрудского района в годы войны каратели сожгли 16 деревень. И в каждой из них установлены памятные знаки и мемориалы.
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Неравнодушные белорусы приходят к местам воинских захоронений и мемориальных комплексов, чтобы навести порядок и отдать дань уважения тем, кто отстоял ради нас...
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