Владимир Андрейченко вручил паспорта ребятам - победителям олимпиад и конкурсов, отличникам и активистам

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Акция "Мы граждане Беларуси!" продолжается. Сегодня паспорта получили школьники Витебской области. Главный документ в торжественной обстановке ребятам - победителям олимпиад и конкурсов, отличникам и активистам вручил председатель Палаты представителей Национального собрания. Владимир Андрейченко дал напутствие школьникам, пожелав успехов, и ответил на их вопросы.

Ребятам также вручили подарочные пакеты с угощениями, белорусским национальным флагом и книгой "Я гражданин Республики Беларусь". Акция проходит в 17 раз. За это время паспорта получили несколько десятков тысяч юных белорусов.