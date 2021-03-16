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Владимир Андрейченко вручил паспорта ребятам - победителям олимпиад и конкурсов, отличникам и активистам
16.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Акция "Мы граждане Беларуси!" продолжается. Сегодня паспорта получили школьники Витебской области. Главный документ в торжественной обстановке ребятам - победителям олимпиад и конкурсов, отличникам и активистам вручил председатель Палаты представителей Национального собрания. Владимир Андрейченко дал напутствие школьникам, пожелав успехов, и ответил на их вопросы.
Ребятам также вручили подарочные пакеты с угощениями, белорусским национальным флагом и книгой "Я гражданин Республики Беларусь". Акция проходит в 17 раз. За это время паспорта получили несколько десятков тысяч юных белорусов.
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Владимир Андрейченко вручил паспорта ребятам - победителям олимпиад и конкурсов, отличникам и активистам
Акция "Мы граждане Беларуси!" продолжается. Сегодня паспорта получили школьники Витебской области. Главный документ в торжественной обстановке ребятам -...
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