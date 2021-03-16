"Блеск нарядов и тайны флирта" - в Национальной библиотеке

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Веяние старины в современных декорациях. Настоящий бальный зал развернулся в Национальной библиотеке. На выставке "Блеск нарядов и тайны флирта" - стародавние бальные платья, аксессуары, кружева и обувь. Экспозиция включает около 300 предметов. Все они из личной коллекции художника и реставратора Игоря Сурмачевского. Одним из самых редких коллекционер считает платье дочери австрийской императрицы Елизаветы Баварской, знаменитой на весь мир как принцесса Сисси.

Названия многих артефактов знакомы не всем. Например, что такое карне де баль, аграф и фижмы знают только эксперты и любители. Кроме платьев и обуви, на выставке представлены и древние парфюмерные флаконы, дамский будуарный столик, зеркала и даже приглашения на балы и рауты конца XIX столетия.