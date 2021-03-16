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Прогноз погоды на 17 марта
16.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду в Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт от черноморского циклона.
17 марта (среда) местами по республике ожидаются сильные осадки,
в основном мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
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Погоду в Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт от черноморского циклона. 17 марта (среда) местами по республике ожидаются сильные осадки, в...
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