В Лиде против участников чата «Лида для жизни» возбудили уголовные дела

Источник материала: Tut.by

В Лиде задержали пять человек, которые состояли в закрытой группе «Лида для жизни». В отношении троих из них возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что в закрытой группе «Лида для жизни», которая была ликвидирована силовиками в ноябре 2020 года, «обсуждали планирование и организацию радикальных действий в отношении представителей власти, а также блокирование железнодорожных путей и автомобильных дорог». Там же решались вопросы по месту и времени сбора людей и их участия в региональных протестах. Некоторые «сливали» информацию о передвижении милиционеров.

— Один из участников группы, 31-летний лидчанин, оказался причастным к умышленному приведению в негодность путей сообщения на перегоне Лида-Скрибовцы, совершенному в октябре прошлого года. Такие действия могли повлечь крушение (аварию) поезда либо иные тяжкие последствия, поэтому тогда по данному факту следователи возбудили уголовное дело. Жителя райцентра признали подозреваемым и заключили под стражу.

Также возбуждены уголовные дела в отношении 19-летней лидчанки и 36-летнего жителя райцентра. Их называют «модераторами указанных каналов и чатов». Девушка подозревается в публичном оскорблении представителей власти. А мужчина — в угрозе применения насилия в отношении милиционеров.

— Всем участникам указанных ресурсов вынесены официальные предупреждения в соответствии с Законом Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», — заявили в МВД.