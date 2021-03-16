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Соревнования "Кожаный мяч" - дорога в большой футбол
16.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИз детского футбола на главные арены мира. Финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба стартовал сегодня в Минске. Его участники на себе почувствовали и заметно возросшую футбольную инфраструктуру - игры проходят сразу в двух крытых комфортабельных манежах. Во время церемонии открытия ребята получили в подарок мячи. Отметили сегодня и женский футбол, который вырос и с тактической точки зрения.
Финал "Кожаного мяча" состоится 19 марта, и для участников и гостей будет сюрприз: в качестве приглашенной звезды - одна из легенд нашего футбола. Однако имя организаторы держат в тайне.
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Из детского футбола на главные арены мира. Финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч" на призы Президентского...
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