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Соревнования "Кожаный мяч" - дорога в большой футбол

16.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из детского футбола на главные арены мира. Финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба  стартовал сегодня в Минске. Его участники на себе почувствовали и заметно возросшую футбольную инфраструктуру - игры проходят сразу в двух крытых комфортабельных манежах. Во время церемонии открытия ребята получили в подарок  мячи. Отметили сегодня и  женский футбол, который  вырос и с тактической точки зрения. 

Соревнования "Кожаный мяч" - дорога в большой футбол


Финал "Кожаного мяча" состоится 19 марта, и для участников и гостей будет сюрприз: в качестве приглашенной звезды - одна из легенд нашего футбола. Однако имя организаторы держат в тайне. 

 
Теги: Минск
 
 
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Из детского футбола на главные арены мира. Финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч" на призы Президентского...
 
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