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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Массовый старт весенне-полевых работ в Беларуси ожидается в конце марта Посевную кампанию этого года планируют провести за 10 дней и стартовать после 25 марта. В планах в этом году прирасти по мясу и зерну почти на 2,5 % и собрать каравай в 8,5...

Посевную кампанию этого года планируют провести за 10 дней и стартовать после 25 марта. В планах в этом году прирасти по мясу и зерну почти на 2,5 % и собрать каравай в 8,5 миллиона тонн. О готовности сельхозорганизаций по технике, удобрениям и семенам сегодня говорили на президиуме Совмина. Премьер Роман Головченко обращает внимание, что не все регионы пока справляются в срок по ремонту тракторов и почвообрабатывающих агрегатов. Среди отстающих Витебская, Могилевская и Гомельская области. Глава правительства потребовал принять необходимые меры на уровне местных властей и завершить подготовку всем регионам до конца следующей недели. А также не выбиваться с графика по поставкам минеральных удобрений с наших предприятий на поля.На весенне-полевые работы выделено более 300 миллионов рублей из бюджета, а также 800 миллионов льготных кредитов. В этом году весенне-полевые работы стартуют позже, чем в прошлом году. Тогда зима была бесснежная.