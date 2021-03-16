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Массовый старт весенне-полевых работ в Беларуси ожидается в конце марта

16.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Посевную кампанию этого года планируют провести за 10 дней и стартовать после 25 марта. В планах в этом году прирасти по мясу и зерну почти на 2,5 % и собрать каравай в 8,5 миллиона тонн. О готовности сельхозорганизаций по технике, удобрениям и семенам   сегодня говорили на президиуме Совмина. Премьер Роман Головченко обращает внимание, что не все регионы пока справляются в срок  по ремонту тракторов и почвообрабатывающих агрегатов. Среди отстающих  Витебская, Могилевская и Гомельская области. Глава правительства потребовал принять необходимые меры на уровне местных властей  и завершить подготовку всем регионам до конца следующей недели. А также не выбиваться с графика по поставкам минеральных удобрений с наших предприятий на поля.  

На весенне-полевые работы выделено более 300 миллионов рублей из бюджета, а также 800 миллионов льготных кредитов. В этом году весенне-полевые работы стартуют позже, чем  в прошлом году. Тогда зима была бесснежная. 

 
 
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Посевную кампанию этого года планируют провести за 10 дней и стартовать после 25 марта. В планах в этом году прирасти по мясу и зерну почти на 2,5 % и собрать каравай в 8,5...
 
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