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Сохраним историческую память - сохраним государство. Об этом в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи"
16.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще одна яркая иллюстрация исторической диверсии - недавний
62,1 % белорусов не одобрили публичное использование бело-красно-белого флагаНа промывку мозгов и дестабилизацию ситуации в стране рассчитаны и попытки некоторых блогеров искусственно раздуть значимость БЧБ-флага, выдавая стяг, на котором кровь белорусов, за историко-культурную ценность. Впрочем, большинство белорусов (а именно 62 %) отрицательно относятся к публичному использованию БЧБ-флага. Об этом говорят результаты масштабного опроса, проведенного центром EcooM перед Всебелорусским народным собранием. Цифры говорят сами за себя.
"Успеть до полуночи" после "Панорамы"
О попытках переписать историю, о польских амбициях восстановить Речь Посполитую и об агрессии стран НАТО, а также о полной готовности Беларуси отстаивать собственные интересы смотрите
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Сохраним историческую память - сохраним государство. Об этом в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи"
Еще одна яркая иллюстрация исторической диверсии - недавний дипломатический скандал с участием польского консула в чествовании "проклятых солдат" в Бресте,...
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