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Сохраним историческую память - сохраним государство. Об этом в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи"

16.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще одна яркая иллюстрация исторической диверсии - недавний дипломатический скандал с участием польского консула в чествовании "проклятых солдат" в Бресте, которые в 1946 году устроили геноцид белорусов. Когда деструктивные силы продолжают нагнетать обстановку, в том числе при помощи искажения фактов, особенно важно отстоять историческую правду и  не допустить ее переписать. Сохраним историческую память - сохраним и целостность государства. О том, как пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, перечеркивая подвиги белорусского народа, рассуждала депутат Палаты представителей Марина Ленчевская. 

62,1 % белорусов не одобрили публичное использование бело-красно-белого флага 

На промывку мозгов и дестабилизацию ситуации в стране рассчитаны и попытки некоторых блогеров искусственно раздуть  значимость БЧБ-флага, выдавая  стяг, на котором кровь белорусов, за историко-культурную ценность. Впрочем, большинство белорусов  (а именно 62 %) отрицательно относятся к публичному использованию БЧБ-флага. Об этом говорят результаты масштабного опроса, проведенного центром EcooM перед Всебелорусским народным собранием. Цифры говорят сами за себя.

"Успеть до полуночи"  после "Панорамы"

О попытках переписать историю, о польских амбициях восстановить Речь Посполитую и об  агрессии стран НАТО, а также о полной готовности Беларуси отстаивать собственные интересы  смотрите в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи" сразу после "Панорамы".

 
Теги: Брест
 
 
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Еще одна яркая иллюстрация исторической диверсии - недавний дипломатический скандал с участием польского консула в чествовании "проклятых солдат" в Бресте,...
 
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