|
Патриотическая акция "Память" по благоустройству мемориалов, хранящих историю белорусского народа
16.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГоворить о развитии государства и общества, о предстоящих изменениях возможно только, усвоив уроки прошлого. Сохранить историю, не дать ее переписать и не позволить навязать искаженные факты молодому поколению - наш общий священный долг. Во имя тех, кто ценою жизни добывал нам мирное небо и независимую страну. Это наша история и наша память, которую бережно храним в рассказах, документах, памятниках и обелисках. Приближается печальная годовщина в истории войны - 22 марта, когда в 1943 году Хатынь стала не просто местом трагедии, а страшным символом, словно вобравшим в себя всю боль белорусов. Сегодня стартовала патриотическая акция "Память" по благоустройству таких мемориалов. А их по стране сотни. Андрей Ястребов о том, что нас объединяет.
Александра Петровская вспоминает события ранней весны 1943 с болью в сердце. Тогда в Дубинку ворвались фашисты. Из местных в живых остались немногие.
Александра Петровская, жительница д. Дубинка: "Мне было 6 лет, когда согнали нас и сутки держали в домах без еды, без ничего. Жгли тех, у кого находились защитники Родины. Это должны все помнить: и дети, и школьники, все-все. Это незабываемо никогда".
А ведь партизан здесь было немало. В том числе знаменитого полка Османа Касаева. Сельчане прятали раненых по домам. Лечили, кормили, помогали оружием.
18 февраля 1943 года фашисты вывели всех жителей деревни на улицу, разделили каждую семью. Часть закрыли в гумнах и подожгли. Тех, кто пытался выбраться, расстреливали. Почти две сотни жертв. О тех страшных событиях напоминает Курган Славы. В граните. С фамилиями погибших сельчан. Местные жители сегодня пришли поклониться им снова. И заявить, что зверства фашистов и их пособников, как и невинные жертвы, не забыты.
Патриотическая акция по благоустройству мемориалов
Ветераны, молодежь сегодня объединились в масштабной патриотической акции по благоустройству мемориалов. Как дань памяти героям.
Кирилл Адамов, первый секретарь Могилевского районного комитета БРСМ: "Мы - молодежь Могилевского района - помним и чтим память наших предков, наших героев, которые погибли за независимость нашей Родины. У нас нет времени бегать на митинги, сидеть в чатах. Мы делаем конкретно работу".
Денис Михасев, депутат Могилевского районного Совета депутатов: "Такими акциями мы хотим показать, что мы едины. Мы помним всех тех, кто заплатил дорогой ценой - своей жизнью - за нашу Победу, за нашу свободу. Мы, белорусы, мирная нация и мы должны вспомнить об этом".
Сестра Хатыни - деревня Шауличи. В годы Великой Отечественной фашисты полностью стерли ее с лица земли за то, что рядом с селом убили немецкого врача. 366 местных жителей, из которых 120 детей, были расстреляны, а все дома сожжены. На месте трагедии мемориальный комплекс, куда ежегодно приезжают тысячи людей.
Многолюдно сегодня и у мемориала в деревне Куписк. Благоустроить территорию приехали, как говорится, всем миром: школьники, коммунальники, местные жители. Наталья Жишко сейчас живет в райцентре. Но родом из соседней деревни, которую в годы войны тоже сожгли. Такая же судьба за неделю до освобождения Новогрудского района постигла и Куписк.
Наталья Жишко, жительница г. Новогрудка: "Один из партизан на этой земле повторил подвиг Матросова. Михаил Белуш закрыл своим телом пулеметную амбразуру и тем самым дал возможность захватить гарнизон. И, конечно, фашисты не могли это оставить безнаказанным, и деревня была сожжена".
Сергей Ковецкий, житель г. п. Любча: "Со скорбью это вспоминается. И я просто не мог не прийти сюда почтить память и убраться для того, чтобы и мы, и дети наши, и внуки помнили. Если жива память - значит жива и страна и живы будут люди".
Елена Шайбак, жительница г. п. Любча: "Для нас вдохновение, что мы передаем эту историю нашему будущему поколению. Некоторые граждане нашей страны хотят переписать историю, забыть то, что было. Мы не должны этого допустить".
Беларусь помнит
А еще мемориальные обелиски в агрогородке Хутор и деревне Чкалово в память о жертвах фашизма. Ни один не останется без внимания: и в больших городах, и маленьких деревнях. Масштабная акция по благоустройству проходит по всей стране. Завершится в Хатыни. В день скорби - 22 марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Говорить о развитии государства и общества, о предстоящих изменениях возможно только, усвоив уроки прошлого. Сохранить историю, не дать ее переписать и не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)