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Патриотическая акция по благоустройству мемориалов

Беларусь помнит

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Патриотическая акция "Память" по благоустройству мемориалов, хранящих историю белорусского народа Говорить о развитии государства и общества, о предстоящих изменениях возможно только, усвоив уроки прошлого. Сохранить историю, не дать ее переписать и не...

Говорить о развитии государства и общества, о предстоящих изменениях возможно только, усвоив уроки прошлого. Сохранить историю, не дать ее переписать и не позволить навязать искаженные факты молодому поколению - наш общий священный долг. Во имя тех, кто ценою жизни добывал нам мирное небо и независимую страну. Это наша история и наша память, которую бережно храним в рассказах, документах, памятниках и обелисках. Приближается печальная годовщина в истории войны - 22 марта, когда в 1943 году Хатынь стала не просто местом трагедии, а страшным символом, словно вобравшим в себя всю боль белорусов. Сегодня стартовала патриотическая акция "Память" по благоустройству таких мемориалов. А их по стране сотни. Андрей Ястребов о том, что нас объединяет.Александра Петровская вспоминает события ранней весны 1943 с болью в сердце. Тогда в Дубинку ворвались фашисты. Из местных в живых остались немногие.А ведь партизан здесь было немало. В том числе знаменитого полка Османа Касаева. Сельчане прятали раненых по домам. Лечили, кормили, помогали оружием.18 февраля 1943 года фашисты вывели всех жителей деревни на улицу, разделили каждую семью. Часть закрыли в гумнах и подожгли. Тех, кто пытался выбраться, расстреливали. Почти две сотни жертв. О тех страшных событиях напоминает Курган Славы. В граните. С фамилиями погибших сельчан. Местные жители сегодня пришли поклониться им снова. И заявить, что зверства фашистов и их пособников, как и невинные жертвы, не забыты.Ветераны, молодежь сегодня объединились в масштабной патриотической акции по благоустройству мемориалов. Как дань памяти героям.Сестра Хатыни - деревня Шауличи. В годы Великой Отечественной фашисты полностью стерли ее с лица земли за то, что рядом с селом убили немецкого врача. 366 местных жителей, из которых 120 детей, были расстреляны, а все дома сожжены. На месте трагедии мемориальный комплекс, куда ежегодно приезжают тысячи людей.Многолюдно сегодня и у мемориала в деревне Куписк. Благоустроить территорию приехали, как говорится, всем миром: школьники, коммунальники, местные жители. Наталья Жишко сейчас живет в райцентре. Но родом из соседней деревни, которую в годы войны тоже сожгли. Такая же судьба за неделю до освобождения Новогрудского района постигла и Куписк.А еще мемориальные обелиски в агрогородке Хутор и деревне Чкалово в память о жертвах фашизма. Ни один не останется без внимания: и в больших городах, и маленьких деревнях. Масштабная акция по благоустройству проходит по всей стране. Завершится в Хатыни. В день скорби - 22 марта.