ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси начались весенне-полевые работы

17.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Брестской области первая техника уже вышла в поля. На предприятии "Беловежский" сейчас вносят в почву удобрения и закрепляют влагу, которая осталась после обильных снегопадов. Работа ответственная и непростая. От этого в том числе зависит будущий урожай. Но, как говорится, дело  мастера боится, особенно если мастер - женщина. Рассказывает Мария Тройнич.

Под музыку и с мягкой игрушкой в салоне: на предприятии "Беловежский" Екатерина Безик – единственная женщина-механизатор. За рулем трактора она уже тринадцать лет. Говорит, сначала в мужском коллективе отнеслись с недоверием, но Екатерина  доказала, что может  справиться даже с тяжелой работой. И в одиночку починит трактор. Правда, маникюр теперь  только по праздникам.

В Беларуси начались весенне-полевые работы


Екатерина Безик, механизатор ОАО "Беловежский": "У меня есть такая штучка – соединитель. Я посчитала, сколько звеньев мне нужно. Если она рвется,  перестают крутиться тарелки, и удобрения не рассыпаются. Вот эту недавно меняла, тоже тарелка не крутилась. Просто ставишь вместо нее: натяжник снимаешь, замыкаешь - и вперед!".

Посевная кампания началась в Беларуси

На предприятии техника только вышла в поле. Сейчас Екатерина работает на внесении в почву  минеральных удобрений. Сезон в хозяйстве открыли хорошо. Благодаря тому, что зимой на полях было много снега, в почве теперь достаточно влаги. 

В отличие от легковых машин в тракторах есть пониженная и повышенная передачи. Пониженную используют исключительно при работе в поле. По словам механизаторов, в начале весенне-полевых работ техника нередко вязнет в земле. Но для агрономов хорошая влажность – только плюс.

Сейчас влагу важно сохранить для ранних и поздних яровых культур. А площадь немаленькая: более 10 тысяч гектаров. Также нужно внести 90 тысяч тонн органического удобрения. 

Андрей Босох, главный агроном ОАО "Беловежский": "У нас все рассчитано: технические наши возможности, материальные. Поэтому все мы делаем в срок. Практически все работы, то, что возможно, мы начали. Единственное, мы немножко тормозим подкормку наших озимых зерновых и технических культур,  рапса, так как выжидаем более положительной температуры для того, чтобы больше сохранить азот".

Чтобы выполнить эти задачи, к новому сезону основательно подготовили технику. Этой весной и летом на полях будут трудиться около 200 тракторов.

Андрей Конашук, главный инженер ОАО "Беловежский": "На сегодняшний день мы начали не только культивацию,  а также работы по внесению минеральных, органических удобрений . В весенне-полевых работах у нас будет участвовать около 100 единц, эта техника готова".

Сейчас в "Беловежском" ждут благопрятных погодных условий. Чтобы начать сев, нужна среднесуточная температура  около 6 градусов тепла. По словам аграриев, при таких условиях завершить кампанию  удастся за две недели. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской области первая техника уже вышла в поля. На предприятии "Беловежский" сейчас вносят в почву удобрения и закрепляют влагу, которая осталась после...
 
Новости дня
Новости общества
 
Массовый старт весенне-полевых работ в Беларуси ожидается в конце марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by