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В Беларуси начались весенне-полевые работы
17.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Брестской области первая техника уже вышла в поля. На предприятии "Беловежский" сейчас вносят в почву удобрения и закрепляют влагу, которая осталась после обильных снегопадов. Работа ответственная и непростая. От этого в том числе зависит будущий урожай. Но, как говорится, дело мастера боится, особенно если мастер - женщина. Рассказывает Мария Тройнич.
Под музыку и с мягкой игрушкой в салоне: на предприятии "Беловежский" Екатерина Безик – единственная женщина-механизатор. За рулем трактора она уже тринадцать лет. Говорит, сначала в мужском коллективе отнеслись с недоверием, но Екатерина доказала, что может справиться даже с тяжелой работой. И в одиночку починит трактор. Правда, маникюр теперь только по праздникам.
Екатерина Безик, механизатор ОАО "Беловежский": "У меня есть такая штучка – соединитель. Я посчитала, сколько звеньев мне нужно. Если она рвется, перестают крутиться тарелки, и удобрения не рассыпаются. Вот эту недавно меняла, тоже тарелка не крутилась. Просто ставишь вместо нее: натяжник снимаешь, замыкаешь - и вперед!".
Посевная кампания началась в БеларусиНа предприятии техника только вышла в поле. Сейчас Екатерина работает на внесении в почву минеральных удобрений. Сезон в хозяйстве открыли хорошо. Благодаря тому, что зимой на полях было много снега, в почве теперь достаточно влаги.
В отличие от легковых машин в тракторах есть пониженная и повышенная передачи. Пониженную используют исключительно при работе в поле. По словам механизаторов, в начале весенне-полевых работ техника нередко вязнет в земле. Но для агрономов хорошая влажность – только плюс.
Сейчас влагу важно сохранить для ранних и поздних яровых культур. А площадь немаленькая: более 10 тысяч гектаров. Также нужно внести 90 тысяч тонн органического удобрения.
Андрей Босох, главный агроном ОАО "Беловежский": "У нас все рассчитано: технические наши возможности, материальные. Поэтому все мы делаем в срок. Практически все работы, то, что возможно, мы начали. Единственное, мы немножко тормозим подкормку наших озимых зерновых и технических культур, рапса, так как выжидаем более положительной температуры для того, чтобы больше сохранить азот".
Чтобы выполнить эти задачи, к новому сезону основательно подготовили технику. Этой весной и летом на полях будут трудиться около 200 тракторов.
Андрей Конашук, главный инженер ОАО "Беловежский": "На сегодняшний день мы начали не только культивацию, а также работы по внесению минеральных, органических удобрений . В весенне-полевых работах у нас будет участвовать около 100 единц, эта техника готова".
Сейчас в "Беловежском" ждут благопрятных погодных условий. Чтобы начать сев, нужна среднесуточная температура около 6 градусов тепла. По словам аграриев, при таких условиях завершить кампанию удастся за две недели.
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В Брестской области первая техника уже вышла в поля. На предприятии "Беловежский" сейчас вносят в почву удобрения и закрепляют влагу, которая осталась после...
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