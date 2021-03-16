Источник материала: БT

Посевная кампания началась в Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси начались весенне-полевые работы В Брестской области первая техника уже вышла в поля. На предприятии "Беловежский" сейчас вносят в почву удобрения и закрепляют влагу, которая осталась после...

В Брестской области первая техника уже вышла в поля. На предприятии "Беловежский" сейчас вносят в почву удобрения и закрепляют влагу, которая осталась после обильных снегопадов. Работа ответственная и непростая. От этого в том числе зависит будущий урожай. Но, как говорится, дело мастера боится, особенно если мастер - женщина. РассказываетПод музыку и с мягкой игрушкой в салоне: на предприятии "Беловежский" Екатерина Безик – единственная женщина-механизатор. За рулем трактора она уже тринадцать лет. Говорит, сначала в мужском коллективе отнеслись с недоверием, но Екатерина доказала, что может справиться даже с тяжелой работой. И в одиночку починит трактор. Правда, маникюр теперь только по праздникам.На предприятии техника только вышла в поле. Сейчас Екатерина работает на внесении в почву минеральных удобрений. Сезон в хозяйстве открыли хорошо. Благодаря тому, что зимой на полях было много снега, в почве теперь достаточно влаги.В отличие от легковых машин в тракторах есть пониженная и повышенная передачи. Пониженную используют исключительно при работе в поле. По словам механизаторов, в начале весенне-полевых работ техника нередко вязнет в земле. Но для агрономов хорошая влажность – только плюс.Сейчас влагу важно сохранить для ранних и поздних яровых культур. А площадь немаленькая: более 10 тысяч гектаров. Также нужно внести 90 тысяч тонн органического удобрения.Чтобы выполнить эти задачи, к новому сезону основательно подготовили технику. Этой весной и летом на полях будут трудиться около 200 тракторов.Сейчас в "Беловежском" ждут благопрятных погодных условий. Чтобы начать сев, нужна среднесуточная температура около 6 градусов тепла. По словам аграриев, при таких условиях завершить кампанию удастся за две недели.