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Карпенков рассказал, что сделают с протестующими из «базы данных»

17.03.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Замминистра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков 16 марта заявил, что время протестующих в стране закончилось, а при необходимости силовики повторят то, что было после выборов.

«Время этих бчбэшников и протестунов, оно закончилось. Это явление сошло на нет. Вот уже несколько месяцев подряд с их стороны проявлений нет»,заявил он в интервью Sputnik Беларусь.

«Цветные революции, войны. Мы в этом прекрасно разобрались. Наши зарубежные партнеры говорят, что белорусская правоохранительная система стала брендом по наведению конституционного порядка», – отметил командующий ВВ. По его словам, оппозиционерами управляют из-за рубежа. Но те страны, которым они помогли, «лежат сейчас в руинах».

А среди тех, кто участвовал в несанкционированных массовых акциях после президентских выборов, по его словам, силовики увидели знакомые лица: лидеров футбольных фанатов, неонацистов и анархистов. В числе таких лиц есть коммерсанты, которые никогда не платили налогов.

«Кто-то в лесу бегает с флагом и пытается что-то снять, показать, выбросить в интернет, чтобы ему за это заплатили. Либо в самом темном и отхожем углу, во дворе проводят какие-то акции, или кричат в форточку «Жыве Беларусь», – сказал Карпенков. И назвал их "неадекватными" и "лишними людьми".

Про День Воли

Он отметил, что в День Воли 25 марта, "когда они скажем так выползают на свой, на этот праздник", силовики будут действовать активно.

«Надо активно и буквально с первых минут приступать к тем действиям, которые нами выработаны. И мы быстро разберемся, повторим все то, что было, если в этом будет необходимость. Но я абсолютно убежден, что если что-то там и будет, то это будут какие-то там десятки, не более того», – высказал мнение Карпенков.

«До всех очередь дойдет», - сказал он. - «Чтобы все эти бчб, которые состоят в базах данных, своим трудом могли искупить вину и вред, который нанесли государству».

Карпенков признался, что, видимо, для «корректности» придется купить больше оружия и спецсредств.

«В 2020 году были акценты на дооснащение и дозакупку самых современных специальных средств, нелетального травматического оружия. И мы вынуждены были его иногда использовать. Оно показало свою эффективность. Светошумовые, дымовые, гранаты со слезоточивым газом также были эффективны», - отметил командующий ВВ.

Напомним, он и ранее называл протестующих "лишними людьми". В январе нынешнего года объединение силовиков BYPOL опубликовало на своем YouTube-канале аудиозапись, на которой голос, похожий на голос Николая Карпенкова рассказывает о новом оружии, убийстве Александра Тарайковского, лагерях для протестующих, называет их "парнокопытными" и "лишними людьми".

 
 
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Замминистра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков 16 марта заявил, что время протестующих в стране закончилось, а при...
 
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