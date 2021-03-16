За нарушение правил обгона в выходные ГАИ может лишить прав 70 водителей

Борьбу с нарушителями правил обгона объявила ГАИ Минской области. На такие нарушения с 16 марта будут обращать особое внимание.

В Госавтоинспекции отмечают, что обгоны у них на повышенном контроле, особенно на опасных участках дорог. Такие происшествия приводят к особо тяжким последствиям. С целью предотвращения ДТП проводятся превентивные мероприятия.

В профилактических целях задействованы гласные и негласные формы несения службы – с использованием машин ДПС без специальной окраски. Будет применяться фото- и видеофиксация.

В минувшие выходные на дорогах Могилевской области в качестве средства «смешанного контроля» использовали гражданскую машину без ливреи и проблесковых маячков. Инциденты на дорогах снимала камера, установленная в салоне этого авто. Собралась подборка типичных нарушений, за которые водителям грозит лишение прав, пишет onliner.by.

«Первостепенное внимание инспекторов было уделено выявлению нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения, - объяснили суть рейда инспекторы. - В рамках смешанного контроля за безопасностью движения к административной ответственности привлечено 70 водителей, которые нарушили правила обгона».