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За нарушение правил обгона в выходные ГАИ может лишить прав 70 водителей

17.03.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Борьбу с нарушителями правил обгона объявила ГАИ Минской области. На такие нарушения с 16 марта будут обращать особое внимание.

В Госавтоинспекции отмечают, что обгоны у них на повышенном контроле, особенно на опасных участках дорог. Такие происшествия приводят к особо тяжким последствиям. С целью предотвращения ДТП проводятся превентивные мероприятия.

В профилактических целях задействованы гласные и негласные формы несения службы – с использованием машин ДПС без специальной окраски. Будет применяться фото- и видеофиксация.

В минувшие выходные на дорогах Могилевской области в качестве средства «смешанного контроля» использовали гражданскую машину без ливреи и проблесковых маячков. Инциденты на дорогах снимала камера, установленная в салоне этого авто. Собралась подборка типичных нарушений, за которые водителям грозит лишение прав, пишет onliner.by.

«Первостепенное внимание инспекторов было уделено выявлению нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения, - объяснили суть рейда инспекторы. - В рамках смешанного контроля за безопасностью движения к административной ответственности привлечено 70 водителей, которые нарушили правила обгона».

 
 
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Борьбу с нарушителями правил обгона объявила ГАИ Минской области. На такие нарушения с 16 марта будут обращать особое внимание.
 
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