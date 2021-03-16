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Звезда фильма "Начало" станет первым мужчиной-трансгендером на обложке Time

17.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Актер Эллиот Пейдж ранее известный как Эллен Пейдж появится на обложке Time, журнал уже опубликовал ее в Twitter.

На лицевой стороне журнала под фото актера расположилась надпись: "Я полностью тот, кто я есть". Интервью с Эллиотом посвящено борьбе за права трасгендеров. Это будет первое в истории издания появление мужчины-трансгендера на обложке.

В 2014 году Time выпустил тираж журналов с женщиной-трансгендером на обложке, ей стала американская актриса Лаверна Кокс.

Каминг-аут

Американский актер Эллиот Пейдж совершил каминг-аут в декабре 2020 года. Он заявил, что стал трансгендерным мужчиной и изменил женское имя Эллен на Эллиот.

Пейдж прославился не только благодаря своему актерскому таланту, но и сенсационным признаниям. В 2014 году Пейдж (еще будучи девушкой) шокировал фанатов, объявив себя лесбиянкой.

"Я настоящий везунчик, ведь пишу эти строки. Я чувствую невероятную благодарность к прекрасным людям, которые поддержали меня в этом решении. Не могу выразить, какое счастье наконец полюбить себя таким, какой ты есть и обрести свое Я", - написал он в соцсетях.

Также актер пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы изменить мир и оказать помощь трансгендерным людям, страдающим от домогательств, ненависти и насилия.

До смены пола Эллиот Пейдж прославился благодаря ролям в фильмах "Начало" и "Джуно".

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Теги: Минск
 
 
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34-летний канадский актер совершил каминг-аут и сообщил о смене имени в декабре прошлого года, чем шокировал поклонников.
 
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