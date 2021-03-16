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Звезда фильма "Начало" станет первым мужчиной-трансгендером на обложке Time
17.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Актер Эллиот Пейдж ранее известный как Эллен Пейдж появится на обложке Time, журнал уже опубликовал ее в Twitter.
На лицевой стороне журнала под фото актера расположилась надпись: "Я полностью тот, кто я есть". Интервью с Эллиотом посвящено борьбе за права трасгендеров. Это будет первое в истории издания появление мужчины-трансгендера на обложке.
В 2014 году Time выпустил тираж журналов с женщиной-трансгендером на обложке, ей стала американская актриса Лаверна Кокс.
Каминг-аут
Американский актер Эллиот Пейдж совершил
Пейдж прославился не только благодаря своему актерскому таланту, но и сенсационным признаниям. В 2014 году Пейдж (еще будучи девушкой) шокировал фанатов, объявив себя лесбиянкой.
"Я настоящий везунчик, ведь пишу эти строки. Я чувствую невероятную благодарность к прекрасным людям, которые поддержали меня в этом решении. Не могу выразить, какое счастье наконец полюбить себя таким, какой ты есть и обрести свое Я", - написал он в соцсетях.
Также актер пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы изменить мир и оказать помощь трансгендерным людям, страдающим от домогательств, ненависти и насилия.
До смены пола Эллиот Пейдж прославился благодаря ролям в фильмах "Начало" и "Джуно".
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34-летний канадский актер совершил каминг-аут и сообщил о смене имени в декабре прошлого года, чем шокировал поклонников.
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