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Пополнение белорусского авиапарка

17.03.2021 12:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самолет Embraer Е195-Е2 новейшего поколения в юбилейной ливрее - в честь 25-летия авиакомпании прилетел в выходные в родную гавань из Бразилии. Производитель называет его самым тихим и экологичным воздушным судном. Белавиа стала седьмой компанией в мире, у кого есть  Embraer второго поколения. 

Вообще, в последнее время авиакомпания активно занимается обновлением парка, сегодня флот Белавии насчитывает 27 воздушных судов. Прежде всего, такое пополнение позволит нарастить свое присутствие в небе как по действующим регулярным направлениям, так и по новым маршрутам. Подробнее о новой ласточке - в сюжете Алины Лаппо. 

Производитель называет его самым тихим и экологичным судном. Embraer Е195-Е2 накануне приземлился в Национальном аэропорту Минск. Самолет отличается от других необычной юбилейной ливреей: теперь на хвосте можно увидеть цифры 25, а на фюзеляже - слоган авиакомпании на двух языках (русском и английском). Это второе воздушное судно новейшего типа из трех, на поставку которых в феврале 2020 года был подписан лизинговый договор.

Одна из его особенностей - увеличенное число пассажиромест: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 - в экономе. В лайнере и новая полностью закрытая конструкция шасси. Это улучшает аэродинамику, снижает пиковые нагрузки при посадке, улучшает наземное обслуживание. Скоро прочувствовать все плюсы и минусы нового лайнера смогу  и пассажиры.

Новый Embraer  стал 14-м судном бразильского происхождения во флоте Белавиа. Белорусский авиаперевозчик и бразильский производитель успешно сотрудничают уже 8 лет. Белавиа уже четверть века работает над сервисом, комфортом и безопасностью пассажиров. А новые авиалайнеры доказывают: летим в правильном направлении.   

Сегодня флот авиакомпании насчитывает 27 воздушных судов. Кроме того, в апреле этого года ожидается поставка третьего новейшего лайнера. Также у Белавии есть заказ на 4 самолета американского производителя Boeing, 2 из которых могут появиться уже в этом году. 
 
Теги: Минск
 
 
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Самолет Embraer Е195-Е2 новейшего поколения в юбилейной ливрее - в честь 25-летия авиакомпании прилетел в выходные в родную гавань из Бразилии. Производитель называет его...
 
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