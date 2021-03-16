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Пополнение белорусского авиапарка
17.03.2021 12:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамолет Embraer Е195-Е2 новейшего поколения в юбилейной ливрее - в честь 25-летия авиакомпании прилетел в выходные в родную гавань из Бразилии. Производитель называет его самым тихим и экологичным воздушным судном. Белавиа стала седьмой компанией в мире, у кого есть Embraer второго поколения.
Вообще, в последнее время авиакомпания активно занимается обновлением парка, сегодня флот Белавии насчитывает 27 воздушных судов. Прежде всего, такое пополнение позволит нарастить свое присутствие в небе как по действующим регулярным направлениям, так и по новым маршрутам. Подробнее о новой ласточке - в сюжете Алины Лаппо.
Производитель называет его самым тихим и экологичным судном. Embraer Е195-Е2 накануне приземлился в Национальном аэропорту Минск. Самолет отличается от других необычной юбилейной ливреей: теперь на хвосте можно увидеть цифры 25, а на фюзеляже - слоган авиакомпании на двух языках (русском и английском). Это второе воздушное судно новейшего типа из трех, на поставку которых в феврале 2020 года был подписан лизинговый договор.
Одна из его особенностей - увеличенное число пассажиромест: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 - в экономе. В лайнере и новая полностью закрытая конструкция шасси. Это улучшает аэродинамику, снижает пиковые нагрузки при посадке, улучшает наземное обслуживание. Скоро прочувствовать все плюсы и минусы нового лайнера смогу и пассажиры.
Новый Embraer стал 14-м судном бразильского происхождения во флоте Белавиа. Белорусский авиаперевозчик и бразильский производитель успешно сотрудничают уже 8 лет. Белавиа уже четверть века работает над сервисом, комфортом и безопасностью пассажиров. А новые авиалайнеры доказывают: летим в правильном направлении.
Сегодня флот авиакомпании насчитывает 27 воздушных судов. Кроме того, в апреле этого года ожидается поставка третьего новейшего лайнера. Также у Белавии есть заказ на 4 самолета американского производителя Boeing, 2 из которых могут появиться уже в этом году.
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Самолет Embraer Е195-Е2 новейшего поколения в юбилейной ливрее - в честь 25-летия авиакомпании прилетел в выходные в родную гавань из Бразилии. Производитель называет его...
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