Источник материала: БT

На сколько зарплаты в "конвертах" характерны для Беларуси? Есть ли такая проблема в других странах?

Где и когда возникает серая зарплата? Во многом, на мой взгляд, это высокая фискальная нагрузка. Отчасти проблему удалось минимизировать, когда подоходный налог сделали 13 % (а было до 30 % в свое время). В чем причина сейчас?

Можно ли штрафами и тотальным контролем решить проблему? Что думает по этому поводу бизнес? Что предлагает союз предпринимателей?







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заработная плата "в конвертах" - Можно ли штрафами решить проблему? Табу на заработную плату "в конвертах". Беларусь продолжает бороться с теневой экономикой - это когда фактически полученная зарплата в несколько раз выше той,...

Табу на заработную плату "в конвертах". Беларусь продолжает бороться с теневой экономикой - это когда фактически полученная зарплата в несколько раз выше той, которая отражена в бухгалтерских документах, следовательно, в несколько раз ниже поступления в бюджет. Результаты в этом направлении, безусловно, есть. Но, увы, проблема до конца не искоренена.Можно ли штрафами и тотальным контролем решить проблему? Разберемся в ситуации с экспертом нашей программы. В студии Жанна Тарасевич, директор и сопредседатель правления Белорусского союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского.