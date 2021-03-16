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Заработная плата "в конвертах" - Можно ли штрафами решить проблему?
17.03.2021 12:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТабу на заработную плату "в конвертах". Беларусь продолжает бороться с теневой экономикой - это когда фактически полученная зарплата в несколько раз выше той, которая отражена в бухгалтерских документах, следовательно, в несколько раз ниже поступления в бюджет. Результаты в этом направлении, безусловно, есть. Но, увы, проблема до конца не искоренена.
Можно ли штрафами и тотальным контролем решить проблему? Разберемся в ситуации с экспертом нашей программы. В студии Жанна Тарасевич, директор и сопредседатель правления Белорусского союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского.
Жанна Тарасевич - директор и сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского
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Табу на заработную плату "в конвертах". Беларусь продолжает бороться с теневой экономикой - это когда фактически полученная зарплата в несколько раз выше той,...
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