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Заработная плата "в конвертах" - Можно ли штрафами решить проблему?

17.03.2021 12:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Табу на заработную плату "в конвертах". Беларусь продолжает бороться с теневой экономикой - это когда фактически полученная зарплата в несколько раз выше той, которая отражена в бухгалтерских документах, следовательно, в несколько раз ниже поступления в бюджет. Результаты в этом направлении, безусловно, есть. Но, увы, проблема до конца не искоренена. 

Можно ли штрафами и тотальным контролем решить проблему? Разберемся в ситуации с экспертом нашей программы. В студии Жанна Тарасевич, директор и сопредседатель правления Белорусского союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского. 

Жанна Тарасевич - директор и сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского

  • На сколько зарплаты в "конвертах" характерны для Беларуси? Есть ли такая проблема в других странах?
  • Где и когда возникает серая зарплата? Во многом, на мой взгляд, это высокая фискальная нагрузка. Отчасти проблему удалось минимизировать, когда подоходный налог сделали 13 % (а было до 30 % в свое время). В чем причина сейчас? 
  • Можно ли штрафами и тотальным контролем решить проблему? Что думает по этому поводу бизнес? Что предлагает союз предпринимателей? 


 
 
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Табу на заработную плату "в конвертах". Беларусь продолжает бороться с теневой экономикой - это когда фактически полученная зарплата в несколько раз выше той,...
 
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